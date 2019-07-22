Команда Зеленского думает собрать новую Раду в символический день

191 просмотр
Понедельник, 22 июля 2019, 01:42

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы первое заседание Верховной Рады 9 созыва состоялось в День независимости Украины, 24 августа.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Лидер штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко также сказал журналистам, что есть идея провести заседание парламента уже в августе.

"День независимости – красивая, символичная дата", – выразил мнение он, цитируют "Украинские новости".

Кроме того, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус не исключает быстрого формирования коалиции в новой Верховной Раде.

"Если это будет монокоалиция с одной партией, то это будет очень быстро. Я думаю, через несколько недель после выборов будет уже сформирована", – сказал он.

"Если это будет коалиция, где будет еще одна партия, еще одна фракция, то я тоже не думаю, что это будут очень долгие переговоры, как когда 4-5 разных фракций создают коалицию. А если там будут 2 фракции, то это будет сделано довольно быстро. Я думаю, что к сентябрю это однозначно будет сделано. Август будет довольно рабочий такой месяц", – заявил Герус.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада коалиция Слуга народа Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
ЦИК: явка на выборах 49,84%, самая высокая – в Черниговской области 22 июля 2019, 01:15
Экзит-пол "112+NewsOne" повторил расстановку сил в новой Раде 21 июля 2019, 22:08
В РАДУ ПРОХОДЯТ 5 ПАРТИЙ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ 21 июля 2019, 22:01
Все новости
Главные новости
Полиция остановила автобусы с подозрительными лицами на подъездах к Киеву
"Голос" готов выдвигать Вакарчука в премьеры
В РАДУ ПРОХОДЯТ 5 ПАРТИЙ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ
У "Голоса" есть условия коалиции с Порошенко и Тимошенко
Все новости
советы

Приемы для уверенности в себе, которых стоит поучиться у олимпийских чемпионов

Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

ted

Первое впечатление от человека: стоит ли ему доверять?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів