Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Команда Зеленского думает собрать новую Раду в символический день

Понедельник, 22 июля 2019, 01:42
Команда Зеленского думает собрать новую Раду в символический день

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы первое заседание Верховной Рады 9 созыва состоялось в День независимости Украины, 24 августа.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Лидер штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко также сказал журналистам, что есть идея провести заседание парламента уже в августе.

"День независимости – красивая, символичная дата", – выразил мнение он, цитируют "Украинские новости".

Кроме того, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус не исключает быстрого формирования коалиции в новой Верховной Раде.

"Если это будет монокоалиция с одной партией, то это будет очень быстро. Я думаю, через несколько недель после выборов будет уже сформирована", – сказал он.

"Если это будет коалиция, где будет еще одна партия, еще одна фракция, то я тоже не думаю, что это будут очень долгие переговоры, как когда 4-5 разных фракций создают коалицию. А если там будут 2 фракции, то это будет сделано довольно быстро. Я думаю, что к сентябрю это однозначно будет сделано. Август будет довольно рабочий такой месяц", – заявил Герус.

Напомним:

  • 21 июля украинцы выбирали новую Верховную Раду (9 созыва). Явка составила 49,84%.
  • По данным Национального экзит-пола, "Слуга народа" получила 44,2%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, "Европейская солидарность" – 8,8%, "Батькивщина" – 7,4%, "Голос" – 6,5%.
  • По данным экзит-пола по заказу телеканала "112 Украина", "Слуга народа" набирает 43,5%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,5%, "Европейская солидарность" – 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" – 6,6%.
  • После объявления результатов экзит-полов президент Владимир Зеленский заявил, что приглашает лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука к переговорам – в частности, о должности премьер-министра.
  • Глава штаба "Голоса" Юлия Клименко заявила: "На премьер-министра готовы предлагать, но вопрос: кто будет формировать правительство. Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда будем вести конкретные разговоры".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадакоалицияСлуга народаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: