Команда Зеленского думает собрать новую Раду в символический день

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы первое заседание Верховной Рады 9 созыва состоялось в День независимости Украины, 24 августа.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Лидер штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко также сказал журналистам, что есть идея провести заседание парламента уже в августе.

"День независимости – красивая, символичная дата", – выразил мнение он, цитируют "Украинские новости".

Кроме того, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус не исключает быстрого формирования коалиции в новой Верховной Раде.

"Если это будет монокоалиция с одной партией, то это будет очень быстро. Я думаю, через несколько недель после выборов будет уже сформирована", – сказал он.

"Если это будет коалиция, где будет еще одна партия, еще одна фракция, то я тоже не думаю, что это будут очень долгие переговоры, как когда 4-5 разных фракций создают коалицию. А если там будут 2 фракции, то это будет сделано довольно быстро. Я думаю, что к сентябрю это однозначно будет сделано. Август будет довольно рабочий такой месяц", – заявил Герус.

Напомним: