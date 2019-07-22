Команда Зеленского думает собрать новую Раду в символический день
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы первое заседание Верховной Рады 9 созыва состоялось в День независимости Украины, 24 августа.
Об этом сообщают источники "Украинской правды".
Лидер штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко также сказал журналистам, что есть идея провести заседание парламента уже в августе.
"День независимости – красивая, символичная дата", – выразил мнение он, цитируют "Украинские новости".
Кроме того, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус не исключает быстрого формирования коалиции в новой Верховной Раде.
"Если это будет монокоалиция с одной партией, то это будет очень быстро. Я думаю, через несколько недель после выборов будет уже сформирована", – сказал он.
"Если это будет коалиция, где будет еще одна партия, еще одна фракция, то я тоже не думаю, что это будут очень долгие переговоры, как когда 4-5 разных фракций создают коалицию. А если там будут 2 фракции, то это будет сделано довольно быстро. Я думаю, что к сентябрю это однозначно будет сделано. Август будет довольно рабочий такой месяц", – заявил Герус.
Напомним:
- 21 июля украинцы выбирали новую Верховную Раду (9 созыва). Явка составила 49,84%.
- По данным Национального экзит-пола, "Слуга народа" получила 44,2%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, "Европейская солидарность" – 8,8%, "Батькивщина" – 7,4%, "Голос" – 6,5%.
- По данным экзит-пола по заказу телеканала "112 Украина", "Слуга народа" набирает 43,5%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,5%, "Европейская солидарность" – 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" – 6,6%.
- После объявления результатов экзит-полов президент Владимир Зеленский заявил, что приглашает лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука к переговорам – в частности, о должности премьер-министра.
- Глава штаба "Голоса" Юлия Клименко заявила: "На премьер-министра готовы предлагать, но вопрос: кто будет формировать правительство. Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда будем вести конкретные разговоры".