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З початку доби бойовики не порушували перемир’я

Середа, 24 липня 2019, 14:14

Від початку доби 24 липня бойовики жодного разу не обстріляли позиції об'єднаних сил на сході України.

Про це йдеться у зведенні Міноборони.

"Від початку поточної доби ворог не порушував заборону на використання будь-якого озброєння", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українські військові дотримуються умов повного припинення вогню.

"Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил", - підсумували в Міноборони.

Нагадаємо:

  • 17 липня у Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
  • 21 липня прес-центр Операції об’єднаних сил повідомив, що на Донбасі з опівночі не сталося жодного обстрілу позицій ООС. 
  • Згодом Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що 21 липня, коли вже було оголошене "хлібне перемир’я", зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню.
  • 23 липня російсько-окупаційні війська один раз застосовували зброю по позиціях українських військових.

Українська правда
Теми: ООСбойові дії
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