З початку доби бойовики не порушували перемир’я
Середа, 24 липня 2019, 14:14
Від початку доби 24 липня бойовики жодного разу не обстріляли позиції об'єднаних сил на сході України.
Про це йдеться у зведенні Міноборони.
"Від початку поточної доби ворог не порушував заборону на використання будь-якого озброєння", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що українські військові дотримуються умов повного припинення вогню.
"Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил", - підсумували в Міноборони.
Нагадаємо:
- 17 липня у Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
- 21 липня прес-центр Операції об’єднаних сил повідомив, що на Донбасі з опівночі не сталося жодного обстрілу позицій ООС.
- Згодом Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що 21 липня, коли вже було оголошене "хлібне перемир’я", зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню.
- 23 липня російсько-окупаційні війська один раз застосовували зброю по позиціях українських військових.
Українська правда