З початку доби бойовики не порушували перемир’я

Від початку доби 24 липня бойовики жодного разу не обстріляли позиції об'єднаних сил на сході України.

Про це йдеться у зведенні Міноборони.

"Від початку поточної доби ворог не порушував заборону на використання будь-якого озброєння", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українські військові дотримуються умов повного припинення вогню.

"Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил", - підсумували в Міноборони.

Нагадаємо: