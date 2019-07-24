С начала суток боевики не нарушали перемирие

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Среда, 24 июля 2019, 14:14

С начала суток 24 июля боевики ни разу не обстреляли позиции объединенных сил на востоке Украины.

Об этом говорится в сводке Минобороны.

"С начала текущих суток враг не нарушал запрет на использование какого-либо вооружения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские военные придерживаются условий полного прекращения огня.

"Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил", - подытожили в Минобороны.

Напомним:

  • 17 июля в Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
  • 21 июля пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что на Донбассе с полуночи не произошло ни одного обстрела позиций ООС.
  • Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что 21 июля, когда было объявлено "хлебное перемирие", зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня.
  • 23 июля российско-оккупационные войска один раз применяли оружие по позициям украинских военных.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия


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