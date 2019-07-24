С начала суток боевики не нарушали перемирие

С начала суток 24 июля боевики ни разу не обстреляли позиции объединенных сил на востоке Украины.

Об этом говорится в сводке Минобороны.

"С начала текущих суток враг не нарушал запрет на использование какого-либо вооружения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские военные придерживаются условий полного прекращения огня.

"Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил", - подытожили в Минобороны.

Напомним: