С начала суток боевики не нарушали перемирие
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Среда, 24 июля 2019, 14:14
С начала суток 24 июля боевики ни разу не обстреляли позиции объединенных сил на востоке Украины.
Об этом говорится в сводке Минобороны.
"С начала текущих суток враг не нарушал запрет на использование какого-либо вооружения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинские военные придерживаются условий полного прекращения огня.
"Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил", - подытожили в Минобороны.
Напомним:
- 17 июля в Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
- 21 июля пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что на Донбассе с полуночи не произошло ни одного обстрела позиций ООС.
- Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что 21 июля, когда было объявлено "хлебное перемирие", зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня.
- 23 июля российско-оккупационные войска один раз применяли оружие по позициям украинских военных.
Украинская правда
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