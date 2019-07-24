Скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині – Денісова

Україна і Росія досягла домовленості про повернення з РФ 24-х військовополонених українських моряків.

​Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише Громадське.

"Вже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині", — сказала Денісова у Щасті, під час передачі українських в’язнів з окупованої Луганщини.

Водночас адвокат моряків Микола Полозов сказав виданню, що йому не відомо про таку домовленість.

"Можу сказати, що ведуться перемовини, але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані практично — я не знаю, тому що не беру в них участь. Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого такого не казав", сказав адвокат.

За словами Полозова, з 23 липня російське так зване "слідство" над полоненими моряками закінчилося і морякам та захисту надали доступ до матеріалів "кримінальної справи" в РФ для ознайомлення.

Пізніше Денісова уточнила, що мала на увазі документи про її особисте зобов'язання, які передали ФСБ РФ.

"18 липня я підписала клопотання до керівника слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова щодо прийняття рішення про обрання мого особистого зобов’язання як запобіжного заходу для військовополонених моряків. Посольство України в РФ передало через МЗС РФ ці документи до ФСБ РФ", - написала вона у Facebook.

За її словами, наразі ці документи перебувають на розгляді керівника слідчого управління.

"Мені відомо, що проводяться переговори щодо повернення моряків у рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права", - написала омбудсмен.

Читайте також: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна

Нагадаємо: