На Єфремова одягли електронний браслет

Джерело: адвокат Євген Солодко, "Інтерфакс-Україна"

Екс-главі фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді Олександру Єфремову після виходу з СІЗО одягли електронний засіб контролю.

Пряма мова: "Після зміни запобіжного заходу і виходу з СІЗО браслет наділи".

Що було раніше: Екс-голова парламентської фракції "Партія регіонів" Олександр Єфремов 24 липня вийшов із СІЗО у Старобільську Луганської області.

За словами Єфремова, наразі він усі свої сили спрямує на відбілення репутації як своєї особистої, так і Партії регіонів, яка нині не існує.

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