На Єфремова одягли електронний браслет

1819 переглядів
Четвер, 25 липня 2019, 16:44

Джерело: адвокат Євген Солодко, "Інтерфакс-Україна"

Екс-главі фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді Олександру Єфремову після виходу з СІЗО одягли електронний засіб контролю.

Пряма мова: "Після зміни запобіжного заходу і виходу з СІЗО браслет наділи".

Що було раніше: Екс-голова парламентської фракції "Партія регіонів" Олександр Єфремов 24 липня вийшов із СІЗО у Старобільську Луганської області.

За словами Єфремова, наразі він усі свої сили спрямує на відбілення репутації як своєї особистої, так і Партії регіонів, яка нині не існує.

Нагадаємо:

  • 30 липня 2016 року екс-голову фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова затримализа підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
  • Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
  • 1 серпня 2016 року Єфремова взяли під варту.
  • Наприкінці квітня 2019 року Старобільський райсуд продовжив арешт Єфремову ще на два місяці, до 22 червня.
  • 19 червня запобіжний захід Єфремову продовжили до 17 серпня.
  • 22 липня стало відомо, що Єфремова відпустили під домашній арешт.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Єфремов Партія регіонів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Єфремов вийшов із СІЗО і хоче довести, що багато регіоналів "добрі і порядні" 24 липня 2019, 12:25
Єфремова випустили з СІЗО: пробув там 3 роки 22 липня 2019, 17:47
Апеляцію на арешт Єфремова розглянуть у Києві 8 липня 2019, 13:56
Усі новини
Головні новини
Біля ДБР на машину Порошенка вистрибнув чоловік, зав'язалася бійка
Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР
Екіпаж затриманого в Україні танкера повертається в РФ
Порошенко все-таки приїхав у ДБР
Усі новини
здоров'я

Салони манікюру, татуювання, ін'єкції "краси": як вберегтися від гепатиту

здоров'я

Ячмінь на оці: як лікувати і чого не робити

Фото

10 фото, які покажуть, що буває ще гірше