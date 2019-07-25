На Єфремова одягли електронний браслет
Четвер, 25 липня 2019, 16:44
Джерело: адвокат Євген Солодко, "Інтерфакс-Україна"
Екс-главі фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді Олександру Єфремову після виходу з СІЗО одягли електронний засіб контролю.
Пряма мова: "Після зміни запобіжного заходу і виходу з СІЗО браслет наділи".
Що було раніше: Екс-голова парламентської фракції "Партія регіонів" Олександр Єфремов 24 липня вийшов із СІЗО у Старобільську Луганської області.
За словами Єфремова, наразі він усі свої сили спрямує на відбілення репутації як своєї особистої, так і Партії регіонів, яка нині не існує.
Нагадаємо:
- 30 липня 2016 року екс-голову фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова затримализа підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
- Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
- 1 серпня 2016 року Єфремова взяли під варту.
- Наприкінці квітня 2019 року Старобільський райсуд продовжив арешт Єфремову ще на два місяці, до 22 червня.
- 19 червня запобіжний захід Єфремову продовжили до 17 серпня.
- 22 липня стало відомо, що Єфремова відпустили під домашній арешт.