На Ефремова надели электронный браслет

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Четверг, 25 июля 2019, 16:44

Источник: адвокат Евгений Солодко, "Интерфакс-Украина"

Экс-главе фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александру Ефремову после выхода из СИЗО одели электронное средство контроля.

Прямая речь: "После изменения меры пресечения и выхода из СИЗО браслет надели".

Что было раньше: Экс-глава парламентской фракции "Партия регионов" Александр Ефремов 24 июля вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области.

По словам Ефремова, сейчас он все свои силы направит на отбеливание репутации как своей личной, так и Партии регионов, которая сейчас не существует.

Напомним:

  • 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
  • Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".
  • 1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу.
  • В конце апреля 2019 года Старобельский райсуд продлил арест Ефремову еще на два месяца, до 22 июня.
  • 19 июня Ефремову продлили меру пресечения до 17 августа.
  • 22 июля стало известно, что Ефремова отпустили под домашний арест.

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Темы: Ефремов Партия регионов


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