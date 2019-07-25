На Ефремова надели электронный браслет

Источник: адвокат Евгений Солодко, "Интерфакс-Украина"

Экс-главе фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александру Ефремову после выхода из СИЗО одели электронное средство контроля.

Прямая речь: "После изменения меры пресечения и выхода из СИЗО браслет надели".

Что было раньше: Экс-глава парламентской фракции "Партия регионов" Александр Ефремов 24 июля вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области.

По словам Ефремова, сейчас он все свои силы направит на отбеливание репутации как своей личной, так и Партии регионов, которая сейчас не существует.

Напомним: