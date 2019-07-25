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Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР

Четвер, 25 липня 2019, 17:17
Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР

Джерело: заява екс-президента Петра Порошенка після допиту у Держбюро розслідувань.

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що дав всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу заводу Кузня на Рибальському.

Пряма мова: "Ми твердо наголошуємо, що будемо заявляти, якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду по захисту країни, мова не йдеться про захист Порошенка, мова йдеться про захист України у суді.

Твердо наголошую, що сьогоднішнє спілкування ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує.

І сьогодні ми надавали пояснення, і у письмовій формі, і усно щодо напрямків, які стосуються угоди купівлі-продажу, абсолютно прозорої, яка здійснювалася без моєї участі, заводу Кузня на Рибальському. 

Деталі: У спілкуванні з журналістами екс-президент наголосив, що про допит дізнався зі ЗМІ, які посилалися на Telegram колишнього заступника голови АП Януковича Андрія Портнова.

Він зазначив, що про подальші допити йому нічого невідомо і порадив звернутися за цією інформацією до Портнова.

Також Порошенко заявив, що ДБР продовжує слідчі дії проти телеканалу Прямий, що на його думку, є посяганням на свободу слова.

Згодом про допит розповів у Telegram  і директор Держбюро Роман Труба.

Пряма мова: "Не дивлячись на те, що представники екс-президента постійно змінюють свої рішення, я вітаю крок Петра Порошенка, який в останній момент все-таки знайшов можливість та прийшов на допит.

Отже: перший допит відбувся. На черзі – інші, повістку Петро Порошенко вже отримав. Конструктивна співпраця усіх учасників провадження дозволить знизити політичний градус та працювати виключно в правовій площині".

Що було раніше: Близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. Проте згодом п'ятий президент таки приїхав у Державне бюро розслідувань.

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Історія питання: 

  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкодопитДБР
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