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Порошенко рассказал, как прошел допрос в ГБР

Четверг, 25 июля 2019, 17:17
Порошенко рассказал, как прошел допрос в ГБР

Источник: заявление экс-президента Петра Порошенко после допроса в Госбюро расследований.

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что дал все необходимые объяснения относительно прозрачности сделки купли-продажи завода Кузницы на Рыбальском.

Прямая речь: "Мы твердо подчеркиваем, что будем заявлять, если Госбюро будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду по защите страны, речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде.

Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует.

И сегодня мы предоставляли объяснения, и в письменной форме, и устно по направлениям, которые касаются сделки купли-продажи, абсолютно прозрачной, которая осуществлялась без моего участия, завода Кузницы на Рыбальском.

Детали: В общении с журналистами экс-президент отметил, что о допросе узнал из СМИ, которые ссылались на Telegram бывшего заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Он отметил, что о дальнейших допросах ему ничего неизвестно и посоветовал обратиться за этой информацией к Портнову.

Также Порошенко заявил, что ГБР продолжает следственные действия против телеканала Прямой, что по его мнению, является посягательством на свободу слова.

Позже о допросе рассказал в Telegram и директор Госбюро Роман Труба.

Прямая речь: "Несмотря на то, что представители экс-президента постоянно меняют свои решения, я приветствую шаг Петра Порошенко, который в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос.

Итак: первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил. Конструктивное сотрудничество всех участников производства позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости".

Что было раньше: Около 15 часов председатель ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа. Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

История вопроса:

  • Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Яна Миланова, УП
Темы: ПорошенкодопросГБР
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