Порошенко рассказал, как прошел допрос в ГБР
Источник: заявление экс-президента Петра Порошенко после допроса в Госбюро расследований.
Экс-президент Петр Порошенко заявил, что дал все необходимые объяснения относительно прозрачности сделки купли-продажи завода Кузницы на Рыбальском.
Прямая речь: "Мы твердо подчеркиваем, что будем заявлять, если Госбюро будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду по защите страны, речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде.
Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует.
И сегодня мы предоставляли объяснения, и в письменной форме, и устно по направлениям, которые касаются сделки купли-продажи, абсолютно прозрачной, которая осуществлялась без моего участия, завода Кузницы на Рыбальском.
Детали: В общении с журналистами экс-президент отметил, что о допросе узнал из СМИ, которые ссылались на Telegram бывшего заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.
Он отметил, что о дальнейших допросах ему ничего неизвестно и посоветовал обратиться за этой информацией к Портнову.
Также Порошенко заявил, что ГБР продолжает следственные действия против телеканала Прямой, что по его мнению, является посягательством на свободу слова.
Позже о допросе рассказал в Telegram и директор Госбюро Роман Труба.
Прямая речь: "Несмотря на то, что представители экс-президента постоянно меняют свои решения, я приветствую шаг Петра Порошенко, который в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос.
Итак: первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил. Конструктивное сотрудничество всех участников производства позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости".
Что было раньше: Около 15 часов председатель ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа. Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.
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История вопроса:
- Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
- Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
- Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".