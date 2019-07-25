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Возле ДБР на машину Порошенко запрыгнул человек, завязалась драка

Четверг, 25 июля 2019, 17:31
Возле ДБР на машину Порошенко запрыгнул человек, завязалась драка

Источник: 5 канал, "Интерфакс-Украина"

После выхода пятого президента Петра Порошенко с допроса у здания Государственного бюро расследований произошел инцидент и драка.

Детали: Как свидетельствует видео, продемонстрированное в эфире 5 канала, на капот автомобиля Порошенко выпрыгнул человек. Подбежали охранники Порошенко. Мужчину стащили с машины. Завязалась драка. Неизвестный также применил газовый баллончик. Вмешалась "полиция диалога".

 

Также противники экс-президента скандировали "Порох - геть!"

В сеть уже начали выкладывать видео инцидента.

Корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" передает, что к машине Порошенко пытались подбежать четверо мужчин, охранник экс-президента отбил нападавшего зонтом, а нападавший в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

Сотрудники полиции, находящиеся возле ГБР, сообщили, что нападавшие пока не задержаны.

Отмечается, что Порошенко успел спокойно сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

24 канал сообщает, что в ходе столкновений пострадал их оператор.

Что было ранее: Около 15 часов председатель ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа. Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.

История вопроса:

  • Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Знать больше: 

Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкоскандал
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