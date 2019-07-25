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За час попередньої "тиші" на Донбасі загинули 49 бійців – місія в ОБСЄ

Четвер, 25 липня 2019, 19:01

Джерело: Укрінформ

На Донбасі загинули 49 українських бійців і 307 отримали поранення за час дії попереднього режиму припинення вогню від 8 березня 2019 року.

Деталі: На засіданні Постійної ради ОБСЄ постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк зачитав статистику порушень попереднього "режиму тиші" і порівняв його з чинними домовленостями про безстрокове припинення вогню з 21 липня.

"Протягом попереднього режиму припинення вогню, який розпочався на Донбасі у березні цього року, втрати українських військовослужбовців становили 356 осіб, серед яких 49 загиблих", – звітував Цимбалюк.

"Це та ціна, яку ми заплатили минулого разу за порушення Росією домовленостей, досягнутих з Україною за посередництва ОБСЄ в рамках Тристоронньої контактної групи", - пояснив він.

За його словами, попри те що з 21 липня майже немає порушень, "ця кількість жертв нагадує нам про те, що відбувається, коли він порушується".

"Щоб зробити припинення вогню всеосяжним, стійким і необмеженим, як це було домовлено у Мінську 17 липня, ми повинні рухатися вперед шляхом імплементації інших безпекових положень Мінських домовленостей, передусім, виведення важкого озброєння, іноземних збройних формувань, військової техніки та найманців з території України", - зазначив голова української місії в ОБСЄ.

Історія питання:

  • 27 грудня у ТКГ домовилися запровадити режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі з опівночі 29 грудня.
  • Ввечері 28 грудня бойовики обстріляли власні позиції в районі окупованого н.п. Голубівське, щоб звинуватити українських військових у зриві режиму тиші.
  • 29 грудня російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню.
  • 8 березня 2019 року Україна ввела безстроковий режим "тиші" на всій лінії бойового зіткнення з російськими окупаційними військами.
  • Представник Росії у ТКГ Борис Гризлов на переговори не приїхав.
  • Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше містила заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність за його порушення.
  • Від початку доби, 21 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню.
  • 25 липня бойовики внаслідок обстрілу поранили одного бійця.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасівійнаДонбасМінські угоди
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