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Поліція взялася за інцидент під ДБР, нападнику загрожує 4 роки

Четвер, 25 липня 2019, 21:13

Джерело: поліція Києва

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження стосовно інциденту біля будівлі Державного бюро розслідувань, під час якого невідомі спробували напасти на екс-президента Петра Порошенка.

Деталі: Правоохоронці встановлюють всіх учасників інциденту.

"Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх учасників інциденту та їх місце знаходження. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі", – ідеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Що передувало: Після виходу екс-президента з допиту біля будівлі ДБР на капот автомобіля Порошенка застрибнув чоловік. Підбігли охоронці Порошенка, стягли чоловіка з машини. Зав’язалася бійка. Невідомий застосував газовий балончик. Втрутилася "поліція діалогу".

"Близько 17-ї години група осіб заблокувала автомобіль Петра Порошенка та вступила в конфлікт із його охороною. Зловмисники з місця події втекли", – повідомила поліція.

Джерела "Української правди" повідомили, що особа, яка видерлася на автомобіль Порошенка – ветеран полку "Азов" Микита Макєєв із позивним Одісей. Крім нього, на місці події були й інші націоналісти.

Історія питання: 

  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня. Його адвокат Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • У четвер, 25 липня, близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. Проте згодом п'ятий президент приїхав у Бюро.

Дізнатися більше:

Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Українська правда

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Теми: поліціяПорошенконапад
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