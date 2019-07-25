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Участник потасовки возле ГБР записал видеообращение

Четверг, 25 июля 2019, 22:23
Участник потасовки возле ГБР записал видеообращение

Источник: Facebook Никиты Одиссея Айвазовского

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев с позывным "Одиссей" записал видео, в котором объясняет, почему "напал" на экс-президента Петра Порошенко под зданием Государственного бюро расследований.

Позже страница Макеева исчезла из соцсети Facebook, однако УП удалось найти видео его обращение в Youtube.

Прямая речь: Я родом из Санкт-Петербурга. В 2014 году приехал воевать за независимость Украины. Сегодня, купив в темпе четыре бронежилета, три из которых мы с товарищами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко. Я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночку, который якобы воевал в Краматорске и испытал его.

Но так как его вооруженные титушки меня не пустили, угрожая оружием, мне ничего не оставалось сделать, как совершить то, что я сегодня совершил.

Я хотел отомстить ему за все те пять лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в Администрации президента совершил по отношению к иностранным добровольцам, обещая им гражданство, а вместо этого запустив их по девяти кругам бюрократического ада.

Что было ранее: После выхода экс-президента с допроса у здания ГБР на капот его автомобиля запрыгнул человек. Подбежали охранники Порошенко, стащили мужчину с машины. Завязалась драка. Неизвестный применил газовый баллончик. Вмешалась "полиция диалога".

"Около 17 часов группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись", - сообщила полиция.

Правоохранители начали уголовное производство в отношении "нападения" на экс-президента по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Участнику грозит 4 года тюрьмы.

Источники "Украинской правды" сообщили, что мужчина, запрыгнувший на автомобиль Порошенко – ветеран полка "Азов" Никита Макеев с позывным Одиссей. Кроме него, на месте происшествия были и другие националисты.

История вопроса:

  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Узнать больше:

Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Украинская правда

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Темы: Порошенконападение
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