НАБУ обыскивает скандальный Окружной админсуд столицы

Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с управлением спецрасследований ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.

Об этом 26 июля сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что санкционированные обыски осуществляют "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - добавили в ведомстве.

По данным источника УП в правоохранительных органах, обыски проводятся по делу о возможном незаконном вмешательстве руководства и судей ОАСК в рассмотрение дел и работу других органов власти.

Это вмешательство было зафиксировано в расследовании запрета судом митингов во время Майдана.

Источник в суде сообщил УП, что в ОАСК не допускают адвокатов. Предполагают, что силовики изымают серверы. Обыски проводят в кабинетах судей.

"Не допускают в помещение суда адвокатов и не выпускают работников", - отметил собеседник УП.

Председателем суда является Павел Вовк, по словам источника, он сейчас также находится в здании суда.

Напомним: