НАБУ обыскивает скандальный Окружной админсуд столицы
Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с управлением спецрасследований ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.
Об этом 26 июля сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что санкционированные обыски осуществляют "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".
"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - добавили в ведомстве.
По данным источника УП в правоохранительных органах, обыски проводятся по делу о возможном незаконном вмешательстве руководства и судей ОАСК в рассмотрение дел и работу других органов власти.
Это вмешательство было зафиксировано в расследовании запрета судом митингов во время Майдана.
Источник в суде сообщил УП, что в ОАСК не допускают адвокатов. Предполагают, что силовики изымают серверы. Обыски проводят в кабинетах судей.
"Не допускают в помещение суда адвокатов и не выпускают работников", - отметил собеседник УП.
Председателем суда является Павел Вовк, по словам источника, он сейчас также находится в здании суда.
Напомним:
- Судьи ОАСК недавно приняли решение о незаконности национализации "Приватбанка" олигарха Игоря Коломойского.
- До этого судью Вовка журналисты зафиксировали на встрече с соратником пятого президента Петра Порошенко Александра Грановского.
- После решения о незаконности национализации судьи ОАСК и Волк заявили о давлении со стороны власти и Порошенко, в частности.
- Окружной админсуд Киева известен также скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о признании противоправными действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте.
- Также Окружной админсуд Киева отменил переименование двух столичных проспектов именами Степана Бандеры и Романа Шухевича.
- 26 мая НАБУ пришло с обыском в Окружной админсуд Киева. Национальное антикоррупционное бюро также проводило обыск в доме председателя этого суда Павла Вовка.
В апреле "Автомайдан" публиковал расследование относительно незадекларированного имущества председателя ОАСК Вовка.
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