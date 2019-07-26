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НАБУ обыскивает скандальный Окружной админсуд столицы

Пятница, 26 июля 2019, 12:47
НАБУ обыскивает скандальный Окружной админсуд столицы

Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с управлением спецрасследований ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.

Об этом 26 июля сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что санкционированные обыски осуществляют "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - добавили в ведомстве.

По данным источника УП в правоохранительных органах, обыски проводятся по делу о возможном незаконном вмешательстве руководства и судей ОАСК в рассмотрение дел и работу других органов власти.
Это вмешательство было зафиксировано в расследовании запрета судом митингов во время Майдана.

Источник в суде сообщил УП, что в ОАСК не допускают адвокатов. Предполагают, что силовики изымают серверы. Обыски проводят в кабинетах судей.

"Не допускают в помещение суда адвокатов и не выпускают работников", - отметил собеседник УП.

Председателем суда является Павел Вовк, по словам источника, он сейчас также находится в здании суда.

Напомним:

  • Судьи ОАСК недавно приняли решение о незаконности национализации "Приватбанка" олигарха Игоря Коломойского.
  • До этого судью Вовка журналисты зафиксировали на встрече с соратником пятого президента Петра Порошенко Александра Грановского.
  • После решения о незаконности национализации судьи ОАСК и Волк заявили о давлении со стороны власти и Порошенко, в частности.
  • Окружной админсуд Киева известен также скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о признании противоправными действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте.
  • Также Окружной админсуд Киева отменил переименование двух столичных проспектов именами Степана Бандеры и Романа Шухевича.
  • 26 мая НАБУ пришло с обыском в Окружной админсуд Киева. Национальное антикоррупционное бюро также проводило обыск в доме председателя этого суда Павла Вовка.
    В апреле "Автомайдан" публиковал расследование относительно незадекларированного имущества председателя ОАСК Вовка.

Украинская правда
Темы: НАБУсудобыски
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