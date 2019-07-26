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Зеленський запропонував одеситам 5 кандидатур очільника ОДА

П'ятниця, 26 липня 2019, 16:39
Зеленський запропонував одеситам 5 кандидатур очільника ОДА

Джерело: Facebook Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський запропонував одеситам 5 кандидатур на посаду очільника Одеської Обласної держадміністрації.

Пряма мова: Ми відібрали п’ятьох претендентів. Що скажете про цих осіб?

Андрій Андрейчиков, 41 рік. Має вищу освіту за фахом "Правознавство". У минулому – керівник низки підприємств. З 2016 року – керівник громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів та ресурсів".

Тетяна Петракевич, 37 років. Психолог за освітою, слухачка Української школи політичних студій. Громадська активістка, волонтерка, підприємець, засновниця та директор одеської "Відкритої європейської школи".

Ольга Квасніцька, 44 роки. Юрист за освітою, пише докторську дисертацію. Мама чотирьох дітей. Депутат Одеської міськради. Має досвід управління компаніями. Наразі викладає в Національному університеті "Одеська юридична академія" та є головою благодійного фонду "Французький бульвар". 

Максим Куций, 36 років. Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України. Підприємець, працював у банківському секторі, наразі – власник і директор інвестиційної компанії. 

Максим Болдін, 44 роки. Кандидат юридичних наук. Громадський діяч, депутат Одеської міської ради V скликання, свого часу очолював її юридичне управління. Голова Вищої ревізійної комісії адвокатури та керуючий партнер юридичної фірми.

 

Що передувало: 13 липня під час візиту в Одесу Зеленський передумав призначати Андрія Андрейчикова очільником ОДА. За його словами, він особисто знає Андрейчикова, але "є багато людей, які маніпулюють у засобах масової інформації".

Згодом на сайті президента повідомили про відкритий конкурс на посаду голови Одеської ОДА.

Історія питання:

  • 26 червня уряд схвалив призначення восьми нових глав ОДА, запропонованих Зеленським. Серед них був Андрейчиков.
  • Як з’ясувала УП, він володіє бізнесом, що спеціалізується на металобрухті. Також Андрейчиков є співвласником іншої компанії разом із соратником проросійського нардепа-втікача Ігоря Маркова, бізнесменом, засудженим за наміри захоплення державної влади, та екс-нардепом, який спонсорував президентську кампанію Зеленського.
  • 26 червня біля будівлі облдержадміністрації в Одесі активісти влаштували протест проти призначення Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА. Сам Андрейчиков знайомство з Марковим заперечує, а Зеленський сказав, що не знає про зв'язки Андрейчикова з Марковим.

Знати більше:

Торговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського. Досьє

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОдеська областьОдеса
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