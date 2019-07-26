Зеленский предложил одесситам 5 кандидатур главы ОГА

Источник: Facebook Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский предложил одесситам 5 кандидатур на должность главы Одесской областной госадминистрации.

Прямая речь: Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?

Андрей Андрейчиков, 41 год.

Имеет высшее образование по специальности "Правоведение". В прошлом – руководитель ряда предприятий. С 2016 года – руководитель общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов".

Татьяна Петракевич, 37 лет.

Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской "Открытой европейской школы".

Ольга Квасницька, 44 года.

Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете "Одесская юридическая академия" и является председателем благотворительного фонда "Французский бульвар".

Максим Куцый, 36 лет.

Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел. Предприниматель, работал в банковском секторе, сейчас – владелец и директор инвестиционной компании.

Максим Болдин, 44 года.

Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял ее юридическое управление. Председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

Что предшествовало: 13 июля в ходе визита в Одессу Зеленский передумал назначать Андрейчикова главой ОГА. По словам президента, он лично с ним знаком, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

Впоследствии на сайте президента сообщили об открытом конкурсе на должность председателя Одесской ОГА.

История вопроса:

26 июня правительство одобрило назначение восьми новых глав ОГА, предложенных Зеленским. Среди них был Андрейчиков.

Как выяснила УП, он владеет бизнесом, специализирующаяся на металлоломе. Также Андрейчикова является совладельцем другой компании вместе с соратником пророссийского нардепа беглого Игоря Маркова, бизнесменом, осужденным за намерения захвата госвласти, и экс-нардепом, который спонсировал президентскую кампанию Зеленского.

26 июня у здания ОГА в Одессе активисты устроили протест против назначения Андрейчикова. Сам Андрейчиков знакомство с Марковым отрицает. Зеленский заявил, что не знает о связях Андрейчикова с Марковым.

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