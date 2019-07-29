Адвокат Окружного суду: під час обшуку вилучили кілька справ щодо Горбатюка і Ситника

Джерело: брифінг адвоката Євгена Солодка

Адвокат Євген Солодко, який представляє інтереси Окружного адміністративного суду Києва, заявив, що директор НАБУ Артем Ситник і керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк могли переслідувати власні інтереси під час обшуку суду.

Пряма мова: "В п’ятницю директор НАБУ мав бути в Сарнах, де повинен був розглядатися адмінпротокол, щодо його відпочинку, але замість того він вийшов на брифінг…і все б нічого, але під час обшуку було вилучено, зокрема у судді Арсірія декілька адміністративних справ стороною яких є Горбатюк і Ситник.

Зокрема, справа за відповідним позовом до директора НАБУ Ситника про оскарження його дій, які виразилися у прийнятті на службу на посади старших детективів та детективів без оголошення та проведення відповідного конкурсу.

Інше провадження за позовом Горбатюка до ГПУ і Луценка Юрія Віталійовича про визнання протиправним дій та скасування наказу номер 91 від 16.05.2018 року. Я так розумію, це наказ про реорганізацію його колишнього підрозділу."

Деталі: Адвокат заявив, що Горбатюк і Ситник могли відстоювати власні інтереси. Він додав, що 29 липня ДБР зареєструвало заяву про скоєння "втручання у правосуддя", у зв’язку з тим, що у п’ятницю робота суду була повністю заблокована.

Солодко також запевнив, що у суді зацікавлені у тому, щоб судді, які згадуються у фільмі НАБУ, отримали підозри, бо тоді вони стануть повноцінними учасниками процесу і зможуть себе захищати, однак підозр наразі немає.

Що було раніше: 26 липня НАБУ оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

На записах, за даними слідства, фігурують, зокрема, голова суду Павло Вовк, судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець та Микола Сірош, адвокат Олександр Кротюк, нардеп Сергій Ківалов та його помічниця Антоніна Славицька.

У суді у відповідь заявили про тиск, однак промовчали про опубліковані силовиками "записи розмов суддів". В ОАСК вважають, що слідчі отримали дозвіл на обшуки з порушенням територіальної підсудності справи.

Пізніше глава суду Павло Вовк, який фігурує у матеріалах НАБУ, заявив, що опубліковані записи брехня.

Історія питання:

26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.

Правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".

Правоохоронці підготували підозри керівництву та 4 суддям ОАСК.

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