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Адвокат Окружного суда: во время обыска изъяли дела относительно Горбатюка и Сытника

Понедельник, 29 июля 2019, 13:27

Источник: брифинг адвоката Евгения Солодко

Адвокат Евгений Солодко, представляющий интересы Окружного административного суда Киева, заявил, что директор НАБУ Артем Сытник и руководитель управления спецрасследований Сергей Горбатюк могли преследовать собственные интересы во время обыска суда.

Прямая речь: "В пятницу директор НАБУ должен был быть в Сарнах, где должен был рассматриваться админпротокол, относительно его отдыха, но вместо этого он вышел на брифинг ... и все бы ничего, но во время обыска были изъяты, в частности, в судьи Арсирия несколько административных дел стороной которых является Горбатюк и Сытник.

В частности, дело по соответствующему иску к директору НАБУ Сытнику об обжаловании его действий, которые выразились в принятии на службу на должности старших детективов и детективов без объявления и проведения соответствующего конкурса.

Другое производство по иску Горбатюка к ГПУ и Луценко Юрию Витальевичу о признании противоправным действия и отмене приказа номер 91 от 16.05.2018 года. Я так понимаю, это приказ о реорганизации его бывшего подразделения".

Детали: Адвокат заявил, что Горбатюк и Сытник могли отстаивать собственные интересы. Он добавил, что 29 июля ГБР зарегистрировало заявление о совершении "вмешательства в правосудие", в связи с тем, что в пятницу работа суда была полностью заблокирована.

Солодко также заверил, что в суде заинтересованы в том, чтобы судьи, которые упоминаются в фильме НАБУ, получили подозрения, потому что тогда они станут полноценными участниками процесса и смогут себя защищать, однако подозрений пока нет.

Что было раньше: 26 июля НАБУ обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

В суде в ответ заявили о давлении, однако умолчали об опубликованных силовиками "записях разговоров судей". В ОАСК считают, что следователи получили разрешение на обыски с нарушением территориальной подсудности дела.

Позже глава суда Павел Вовк, который фигурирует в материалах НАБУ, заявил, что опубликованные записи ложь.

История вопроса:

  • 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскиваютОкружной административный суд Киева.
  • Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: судСытникобыски
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