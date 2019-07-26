Труба прокоментував імовірну причетність ДБР до злочинів Окружного адмінсуду Києва
Джерело: Telegram Романа Труби
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба відреагував на інформацію про те, що судді Окружного адміністративного суду Києва втручалися у діяльність ДБР.
Пряма мова: Сьогодні представники НАБУ та ГПУ оприлюднили інформацію щодо можливого втручання суддів у діяльність ДБР: у досудове розслідування в рамках кримінального провадження, а також у проведення конкурсів, зокрема – ліквідації другої конкурсної комісії.
Ми готові надати нашим колегам необхідну інформацію та сприяти встановленню усіх обставин. Водночас, повідомляю, що наразі працівники ДБР на допити не викликалися.
Що передувало: 26 липня Національне антикорупційне бюро та управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури обшукали Окружний адмінсуд Києва.
Керівництву та 4 суддям висунули підозри у втручанні у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів та прийнятті завідомо неправосудних рішень.
Незабаром були оприлюднені розмови суддів, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади. На записах вони спілкуються з особами ймовірно причетними до злочину. За даними слідства, до незаконної діяльності суддів має стосунок Державне бюро розслідувань. У розмовах ідеться про можливість використання ДБР для тиску на ВККС.
Історія питання:
- 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
- 15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови ВККС.
- Окружний адмінсуд Києва відомий також скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дії директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергій Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Дізнатися більше:
"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua