Труба прокоментував імовірну причетність ДБР до злочинів Окружного адмінсуду Києва

Джерело: Telegram Романа Труби

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба відреагував на інформацію про те, що судді Окружного адміністративного суду Києва втручалися у діяльність ДБР.

Пряма мова: Сьогодні представники НАБУ та ГПУ оприлюднили інформацію щодо можливого втручання суддів у діяльність ДБР: у досудове розслідування в рамках кримінального провадження, а також у проведення конкурсів, зокрема – ліквідації другої конкурсної комісії.

Ми готові надати нашим колегам необхідну інформацію та сприяти встановленню усіх обставин. Водночас, повідомляю, що наразі працівники ДБР на допити не викликалися.

Що передувало: 26 липня Національне антикорупційне бюро та управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури обшукали Окружний адмінсуд Києва.

Керівництву та 4 суддям висунули підозри у втручанні у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів та прийнятті завідомо неправосудних рішень.

Незабаром були оприлюднені розмови суддів, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади. На записах вони спілкуються з особами ймовірно причетними до злочину. За даними слідства, до незаконної діяльності суддів має стосунок Державне бюро розслідувань. У розмовах ідеться про можливість використання ДБР для тиску на ВККС.

Історія питання:

10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.

15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови ВККС.

Окружний адмінсуд Києва відомий також скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дії директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергій Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"