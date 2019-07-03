Рада не зобов‘язана запрошувати ПАРЄ на вибори – МЗС
Верховна рада не зобов‘язана запрошувати представників Парламентської асамблеї Ради Європи бути спостерігачами на парламентських виборах 21 липня.
Про це заявила Укрінформу речниця МЗС Катерина Зеленко.
"У міжнародній міжурядовій організації, якою є Рада Європи, існують лише два органи, рішення яких є обов’язковими до виконання: це Комітет міністрів і Європейський суд з прав людини. А ПАРЄ є дорадчим органом відповідно до Статуту Ради Європи", – пояснила Зеленко.
Вона також не погодилася з докором на адресу України президентки ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є, що Рада зобов‘язана "запропонувати Асамблеї спостерігати за виборами".
"На жаль, на червневій сесії цей дорадчий орган РЄ сам проголосував за необов’язковість виконання своїх рішень, коли, по суті, скасував вимогу до Росії виконувати не одне, а цілих 7 рішень, схвалених у відповідь на російську агресію проти України. Тому питання до пані Паск’є, чи готова вона здійснювати кроки до повернення авторитету дорадчого органу Ради Європи і відтак – його рішень", – нагадала речниця.
Нагадаємо:
- Напередодні голова Верховної ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.
- Паск'є висловила жаль з приводу рішення Верховної ради і наголосила: Україна, як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу Асамблеї та має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами.
- 3 липня передвиборча делегація Парламентської асамблеї Ради Європи достроково припинила свою роботу в Україні.
- Минулого тижня ПАРЄ погодилася повернути росіян без жодних санкцій.
- Після цього комітет Верховної ради із закордонних справ рекомендував призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до ухвалення рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.
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