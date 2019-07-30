Соціологи з’ясували, звідки "Слуга народу" отримала шалену підтримку

Партію "Слуга народу" найбільше підтримали жінки, жителі обласних центрів і молодь, "Батьківщину" – жителі сіл, а "Європейську солідарність" – чоловіки.

Про це свідчать результати аналізу соціально-демографічних груп виборців, які брали участь у Національному екзит-полі на парламентських виборах-2019, проведеному Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

"Слуга народу" стала переможцем в усіх регіонах України (на заході партія набрала 39,4% підтримки, у центрі – 45,5%, на півдні – 50,2% та на сході – 37,6%).

Також у західному регіоні хорошу підтримку отримала партія "Голос"(14,1%), у центральному – "ЄС" (10,1%), на півдні і сході – "Опозиційна платформа – "За життя" (16,7% та 30,3% відповідно).

"У населених пунктах різного типу першість має партія "Слуга народу", причому різниця у підтримці незначна: найбільша – у містах з населенням від 100 тисяч жителів (47,6%), найменша – у містах з населенням від 50 до 100 тисяч (39,9%)", - йдеться в повідомленні.

В обласних центрах найбільше голосів набрала партія "Слуга народу" (40,8%). У великих містах (понад 100 тисяч жителів) велику кількість голосів також здобули ОПЗЖ (15,5%) та "Опозиційний блок" (8,2%).

А от "Батьківщина" отримала свій най кращий результат у селах (9,8%), посівши там друге місце.

"У виборі чоловіків і жінок відмінності найбільш виражені у підтримці партії "Слуга народу": за неї проголосували 41,7% чоловіків та істотно більше жінок – 46,0%", - відзначають соціологи.

У решти кандидатів відмінності зовсім незначні, переважно у межах похибки вибірки, за винятком партії "Європейська солідарність", за яку проголосували 9,6% чоловіків і 8,3% жінок та Партії Шарія (4,1% чоловіків і 2,4% жінок).

Також відзначається, що "Слуга народу" є лідером серед виборців в усіх вікових групах, але найбільше – у групі 18-29 років (58,8% голосів виборців).

Також прохідний відсоток серед молоді отримали партія "Голос" – 9,4%, "Європейська солідарність" (7,0%) та Партія Шарія (6,8%).

Серед виборців, старших 60 років, найбільшу підтримку отримала теж партія "Слуга народу" (32,7%). Разом з цим значно більше, ніж у інших вікових групах, виборці 60+ голосували за "Опозиційний блок – За життя" (20,1%) та "Батьківщину" (11,6%).

"Партія "Слуга народу" є лідером в усіх освітніх групах, особливо – серед виборців з незакінченою вищою освітою (власне, це студенти)", - йдеться в повідомленні.

У групі виборців з вищою освітою у партії "Слуга народу" 40,3% голосів, партії "Європейська солідарність" – 12,8%, "Опозиційної платформи – За життя" – 9,6%, "Голосу" – 8,8%, "Батьківщини" – 6,1%.

У групі виборців з неповною середньою освітою "Слуга народу" отримала 41,9% голосів, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,3%, "Батьківщина" – 9,3%.

"В електоратах партій "Голос" (52%) та "Свобода" (55%) більше половини становлять виборці Західного регіону; виборці Заходу і Центру переважають в електоратах "Української стратегії" (79%), "Батьківщини" (78%), Радикальної партії Олега Ляшка (77%), партії "Сила і честь" (77%), "Європейської солідарності" (76%)", - зясували соціологи.

Натомість виборці Півдня і Сходу складають більшість в електоратах "Опозиційного блоку" (78%), Опозиційної платформи – "За життя" (74%) та Партії Шарія (69%).

А от основний виборець партії "Слуга народу" зосереджений у Центральному та Південному регіонах (67%).

"Найбільш молодий електорат – у "Партії Шарія" (52% виборців віком 18-40 років). Порівняно з іншими партіями більше молоді віком до 40 років у складі партій "Голос" (41%) та "Слуга народу" (36%). А найстарший електорат – у "Опозиційної платформи – За життя" (79% виборців – у віці 50 років і старше)", - йдеться в повідомленні.

За рівнем освіти найбільше виборців з вищою і незакінченою вищою освітою присутні в електоратах "Партії Шарія" (68%), "Європейської солідарності" (62%), "Голосу" (60%), найменше – у складі виборців Радикальної партії Олега Ляшка (18%).

Загалом більше половини виборців (55%) визначилися з вибором партії незалежно від виборчої кампанії, бо "були прихильниками цієї партії задовго до виборів".

"Це характерно для виборців "Європейської солідарності" (74%), "Батьківщини" (71%), "Свободи" (70%), "Опозиційної платформи – За життя" (67%), "Опозиційного блоку" (60%)", - повідомляють соціологи.

А от виборців, які визначилися в останній день голосування чи безпосередньо на виборчій дільниці, найбільше серед виборців партій "Українська стратегія" (11%), "Радикальної партії Олега Ляшка" (10%), партії "Громадянська позиція" (10%) і "Голосу" (9%).

Нагадаємо:

Позачергові вибори до ВР відбулися 21 липня.

Явка виборців по всіх 199 одномандатних округах склала 49,84%.

Голосування відбувалося за змішаною виборчою системою: 225 депутатів обирали за пропорційною системою із закритими списками, 199 – за мажоритарною системою в одномандатних округах (ще 26 округів розташовані на непідконтрольних територіях).

У бюлетені за партійними списками було представлено 22 партії.

За даними ЦВК, всього за партійними списками балотувалися 2746 кандидатів, за мажоритарними округами – 3085 кандидатів.

За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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