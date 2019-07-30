Социологи выяснили, откуда "Слуга народа" получила большую поддержку

Партию "Слуга народа" больше всего поддержали женщины, жители областных центров и молодежь, "Батькивщину" – жители сел, а "Европейскую солидарность" – мужчины.

Об этом свидетельствуют результаты анализа социально-демографических групп избирателей, принявших участие в Национальном экзит-поле на парламентских выборах-2019, проведенном Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

"Слуга народа" стала победителем во всех регионах Украины (на западе партия набрала 39,4% поддержки, в центре – 45,5%, на юге – 50,2% и на востоке – 37,6%).

Также в западном регионе хорошую поддержку получила партия "Голос" (14,1%), в центральном – "ЕС" (10,1%), на юге и востоке – "Оппозиционная платформа – "За жизнь" (16,7% и 30 3% соответственно).

"В населенных пунктах разного типа первенство имеет партия "Слуга народа", причем разница в поддержке незначительна: наибольшая – в городах с населением от 100 тысяч человек (47,6%), наименьшая – в городах с населением от 50 до 100 тысяч (39,9%) ", - говорится в сообщении.

В областных центрах больше всего голосов набрала партия "Слуга народа" (40,8%). В крупных городах (более 100 тысяч жителей) большое количество голосов также получили ОПЗЖ (15,5%) и "Оппозиционный блок" (8,2%).

А вот "Батькивщина" получила свой самый лучший результат в селах (9,8%), заняв там второе место.

"В выборе мужчин и женщин различия наиболее выражены в поддержке партии "Слуга народа": за нее проголосовали 41,7% мужчин и существенно больше женщин – 46%", - отмечают социологи.

У остальных кандидатов различия совсем незначительны, преимущественно в пределах погрешности выборки, за исключением партии "Европейская солидарность", за которую проголосовали 9,6% мужчин и 8,3% женщин и Партии Шария (4,1% мужчин и 2,4% женщин).

Также отмечается, что "Слуга народа" является лидером среди избирателей во всех возрастных группах, но больше всего – в группе 18-29 лет (58,8% голосов избирателей).

Также проходной процент среди молодежи получили партия "Голос" - 9,4%, "Европейская солидарность" (7,0%) и Партия Шария (6,8%).

Среди избирателей старше 60 лет, наибольшую поддержку получила тоже партия "Слуга народа" (32,7%). Вместе с этим значительно больше, чем в других возрастных группах, избиратели 60+ голосовали за "Оппозиционный блок – "За жизнь" (20,1%) и "Батькивщину" (11,6%).

"Партия "Слуга народа" является лидером во всех образовательных группах, особенно – среди избирателей с незаконченным высшим образованием (собственно, это студенты)", - говорится в сообщении.

В группе избирателей с высшим образованием у партии "Слуга народа" 40,3% голосов, партии "Европейская солидарность" – 12,8%, "Оппозиционного платформы – "За жизнь" – 9,6%, "Голоса" – 8,8% , "Батькивщины" – 6,1%.

В группе избирателей с неполным средним образованием "Слуга народа" получила 41,9% голосов, "Оппозиционная платформа – "За жизнь" – 13,3%, "Батькивщина" – 9,3%.

"В электоратах партий "Голос" (52%) и "Свобода" (55%) больше половины составляют избиратели Западного региона; избиратели Запада и Центра преобладают у электората "Украинская стратегии" (79%), "Батькивщины" (78%), Радикальной партии Олега Ляшко (77%), партии "Сила и честь" (77%), "Европейской солидарности" (76%)", - выяснили социологи.

Зато избиратели Юга и Востока составляют большинство в электоратах "Оппозиционного блока" (78%), Оппозиционной платформы – "За жизнь" (74%) и Партии Шария (69%).

А вот основной избиратель партии "Слуга народа" сосредоточен в Центральном и Южном регионах (67%).

"Наиболее молодой электорат – у "Партии Шария" (52% избирателей в возрасте 18-40 лет). По сравнению с другими партиями больше молодежи в возрасте до 40 лет в составе партий "Голос" (41%) и "Слуга народа" (36%). А старший электорат – у "Оппозиционной платформы – "За жизнь" (79% избирателей – в возрасте 50 лет и старше)", - говорится в сообщении.

По уровню образования больше избирателей с высшим и незаконченным высшим образованием присутствуют в электоратах "Партии Шария" (68%), "Европейской солидарности" (62%), "Голоса" (60%), меньше всего – в составе избирателей Радикальной партии Олега Ляшко (18%).

В целом больше половины избирателей (55%) определились с выбором партии независимо от избирательной кампании, потому что "были сторонниками этой партии задолго до выборов".

"Это характерно для избирателей "Европейской солидарности" (74%), "Батькивщины" (71%), "Свободы" (70%), "Оппозиционной платформы – "За жизнь" (67%), "Оппозиционного блока" (60%)", - сообщают социологи.

А вот избирателей, которые определились в последний день голосования или непосредственно на избирательном участке, больше всего среди избирателей партий "Украинская стратегия" (11%), "Радикальной партии Олега Ляшко" (10%), партии "Гражданская позиция" (10%) и "Голоса" (9%).

Напомним:

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.

Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

Голосование проходило по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избирали по пропорциональной системе с закрытыми списками, 199 – по мажоритарной системе в одномандатных округах (еще 26 округов расположены на неподконтрольных территориях).

В бюллетене по партийным спискам было представлено 22 партии.

По данным ЦИК, всего по партийным спискам баллотировались 2746 кандидатов, по мажоритарным округам – 3085 кандидатов.

По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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