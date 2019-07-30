Україна арештувала російський танкер "NEYMA"
Український суд арештував російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці в минулому році.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
"Українським судом перевірено правомірність дій військових прокурорів та слідчих СБУ, а також дотримання ними вимог закону під час проведення 25.07.2019 обшуку вже всім відомого російського танкеру "NEYMA", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. За результатами розгляду відповідного клопотання судом накладено арешт на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами", - написав він.
"Російськими ЗМІ поширюється недостовірна інформація нібито про незаконне проведення працівниками правоохоронних органів України слідчих дій на даному судні без дозволу консула РФ. Пояснюю – судно, після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України, вважається таким, що має відкритий кордон", - додав Матіос.
Прокурор додав, що відповідно до норм діючих міжнародних договорів "необхідності отримання згоди або дозволу представника дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави для проведення на території України слідчих дій на морському або річковому транспорті не передбачено".
Нагадаємо:
- 25 липня 2019 року СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA". Всіх членів екіпажу було повернуто на територію Росії.
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли ізахопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
- 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпуститизахоплених моряків.
- 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua