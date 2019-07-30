Україна арештувала російський танкер "NEYMA"

Український суд арештував російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці в минулому році.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Українським судом перевірено правомірність дій військових прокурорів та слідчих СБУ, а також дотримання ними вимог закону під час проведення 25.07.2019 обшуку вже всім відомого російського танкеру "NEYMA", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. За результатами розгляду відповідного клопотання судом накладено арешт на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами", - написав він.

"Російськими ЗМІ поширюється недостовірна інформація нібито про незаконне проведення працівниками правоохоронних органів України слідчих дій на даному судні без дозволу консула РФ. Пояснюю – судно, після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України, вважається таким, що має відкритий кордон", - додав Матіос.

Прокурор додав, що відповідно до норм діючих міжнародних договорів "необхідності отримання згоди або дозволу представника дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави для проведення на території України слідчих дій на морському або річковому транспорті не передбачено".

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