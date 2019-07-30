Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина арестовала российский танкер "NEYMA"

Вторник, 30 июля 2019, 16:53
Украина арестовала российский танкер NEYMA

Украинский суд арестовал российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в прошлом году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Украинским судом проверено правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдения ими требований закона при проведении 25.07.2019 обыска уже всем известного российского танкера "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами ", - написал он.

"Российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведения сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ. Объясняю – судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу", - добавил Матиос.

Прокурор добавил, что в соответствии с нормами действующих международных договоров "необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено".

Напомним:

  • 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
  • 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.

Украинская правда
Темы: Росcияарестморяки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Росcия
Несмотря на санкции, россияне завозят элитные авто через Литву и Беларусь – расследование
От российской ракеты пострадало генконсульство Китая в Одессе
Дипломаты РФ утратят "бесплатную" дачу возле Турку после решения о закрытии консульства
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: