Украина арестовала российский танкер "NEYMA"

Украинский суд арестовал российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в прошлом году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Украинским судом проверено правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдения ими требований закона при проведении 25.07.2019 обыска уже всем известного российского танкера "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами ", - написал он.

"Российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведения сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ. Объясняю – судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу", - добавил Матиос.

Прокурор добавил, что в соответствии с нормами действующих международных договоров "необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено".

Напомним: