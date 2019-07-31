САП оскаржила виправдувальний вирок Труханову

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав апеляцію на вирок Одеському міському голові Геннадію Труханову та інших фігурантів справи одеського "Краяну".

Про це 31 липня повідомляє прес-служба САП.

"Лишень аналізом змісту самого вироку встановлено достатньо підстав для його скасування (неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону)", - пишуть у прокуратурі.

У відомстві вимагають скасувати виправдувальний вирок і "постановити новий, згідно з яким визнати винними осіб, яких виправдано судом першої інстанції, та призначити покарання, зазначене прокурорами у судових дебатах (7-12 років ув'язнення - УП)".

У САП звернули увагу на те, що Малиновський райсуд Одеси у вироку не прийняв рішення про провадження щодо ТОВ "Девелопмент Еліт".

"Це, звісно, не дивно, оскільки після судових дебатів у нарадчій кімнаті судді перебували менше, ніж зачитували вирок, зумівши за три робочі дні оцінити близько сотні томів доказів і написати понад 370 сторінок вироку", - йдеться у повідомленні.

Також у САП пишуть, що в рішенні одеського суду взагалі не звернули уваги на показання деяких свідків.

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