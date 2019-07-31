САП оскаржила виправдувальний вирок Труханову
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав апеляцію на вирок Одеському міському голові Геннадію Труханову та інших фігурантів справи одеського "Краяну".
Про це 31 липня повідомляє прес-служба САП.
"Лишень аналізом змісту самого вироку встановлено достатньо підстав для його скасування (неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону)", - пишуть у прокуратурі.
У відомстві вимагають скасувати виправдувальний вирок і "постановити новий, згідно з яким визнати винними осіб, яких виправдано судом першої інстанції, та призначити покарання, зазначене прокурорами у судових дебатах (7-12 років ув'язнення - УП)".
У САП звернули увагу на те, що Малиновський райсуд Одеси у вироку не прийняв рішення про провадження щодо ТОВ "Девелопмент Еліт".
"Це, звісно, не дивно, оскільки після судових дебатів у нарадчій кімнаті судді перебували менше, ніж зачитували вирок, зумівши за три робочі дні оцінити близько сотні томів доказів і написати понад 370 сторінок вироку", - йдеться у повідомленні.
Також у САП пишуть, що в рішенні одеського суду взагалі не звернули уваги на показання деяких свідків.
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Нагадаємо:
- 9 липня Малиновський райсуд Одеси визнав невинуватими у заволодінні бюджетними коштами Одеського міського голову Геннадія Труханова та інших фігурантів його справи.
- Разом із Трухановим у заволодінні коштів місцевого бюджету обвинувачували: його заступника Павла Вугельмана, голову комісії з питань комунальної власності Василя Шкрябая, директор Департаменту комунальної власності Олексія Спектора, представників фірм, причетних до продажу, Петра Загодіренка та Ігоря Кравченка, оцінщицю майна Галину Богданову.
- Суд вирішив, що неможливо визначити вартість будівлі, за яку, за версією слідства, міська рада переплатила в два рази. Через це не встановлена шкода, яку міг завдати злочин.
- Також був скасований арешт 92,659 мільйонів гривень, які знаходяться на рахунку фірми-продавця "Девелопмент Еліт" і були арештовані як ймовірно незаконно заплачені міськрадою.
- Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
- 27 травня САП погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників, зменшивши суму збитків.
- Прокурори просили ув'язнити Труханова на 12 років, інших фігурантів – на 7-11.
- Активісти "Центру протидії корупції" заявляли, що суд поспішно розглядає справу Труханова, нібито, щоб врятувати його від Антикорупційного суду.
- Водночас, Національне антикорупційне бюро продовжує розслідувати справу щодо справжніх контролерів фірм, які продавали Одесі будівлю "Краяну".
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