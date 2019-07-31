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САП оскаржила виправдувальний вирок Труханову

Середа, 31 липня 2019, 17:44

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав апеляцію на вирок Одеському міському голові Геннадію Труханову та інших фігурантів справи одеського "Краяну".

Про це 31 липня повідомляє прес-служба САП.

"Лишень аналізом змісту самого вироку встановлено достатньо підстав для його скасування (неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону)", - пишуть у прокуратурі.

 

У відомстві вимагають скасувати виправдувальний вирок і "постановити новий, згідно з яким визнати винними осіб, яких виправдано судом першої інстанції, та призначити покарання, зазначене прокурорами у судових дебатах (7-12 років ув'язнення - УП)".

У САП звернули увагу на те, що Малиновський райсуд Одеси у вироку не прийняв рішення про провадження щодо ТОВ "Девелопмент Еліт".

 

"Це, звісно, не дивно, оскільки після судових дебатів у нарадчій кімнаті судді перебували менше, ніж зачитували вирок, зумівши за три робочі дні оцінити близько сотні томів доказів і написати понад 370 сторінок вироку", - йдеться у повідомленні.

Також у САП пишуть, що в рішенні одеського суду взагалі не звернули уваги на показання деяких свідків.

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Нагадаємо:

  • 9 липня Малиновський райсуд Одеси визнав невинуватими у заволодінні бюджетними коштами Одеського міського голову Геннадія Труханова та інших фігурантів його справи.
  • Разом із Трухановим у заволодінні коштів місцевого бюджету обвинувачували: його заступника Павла Вугельмана, голову комісії з питань комунальної власності Василя Шкрябая, директор Департаменту комунальної власності Олексія Спектора, представників фірм, причетних до продажу, Петра Загодіренка та Ігоря Кравченка, оцінщицю майна Галину Богданову.
  • Суд вирішив, що неможливо визначити вартість будівлі, за яку, за версією слідства, міська рада переплатила в два рази. Через це не встановлена шкода, яку міг завдати злочин.
  • Також був скасований арешт 92,659 мільйонів гривень, які знаходяться на рахунку фірми-продавця "Девелопмент Еліт" і були арештовані як ймовірно незаконно заплачені міськрадою.
  • Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
  • 27 травня САП погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників, зменшивши суму збитків.
  • Прокурори просили ув'язнити Труханова на 12 років, інших фігурантів – на 7-11.
  • Активісти "Центру протидії корупції" заявляли, що суд поспішно розглядає справу Труханова, нібито, щоб врятувати його від Антикорупційного суду.
  • Водночас, Національне антикорупційне бюро продовжує розслідувати справу щодо справжніх контролерів фірм, які продавали Одесі будівлю "Краяну". 

Українська правда

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Теми: ТрухановХолодницькийОдеса
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