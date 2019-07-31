САП обжаловала оправдательный приговор Труханову

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляцию на приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и других фигурантов дела одесского "Краяна".

Об этом 31 июля сообщает пресс-служба САП.

"Только анализом содержания самого приговора установлено достаточно оснований для его отмены (неполнота судебного разбирательства, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, существенное нарушение требований уголовного процессуального закона)", - пишут в прокуратуре.

В ведомстве требуют отменить оправдательный приговор и "вынести новый, согласно которому признать виновными лиц, оправданных судом первой инстанции, и назначить наказание, указанное прокурорами в судебных прениях (7-12 лет заключения - УП)".

В САП обратили внимание на то, что Малиновский райсуд Одессы в приговоре не принял решение о производстве в отношении ООО "Девелопмент Элит".

"Это, конечно, не удивительно, поскольку после судебных прений в совещательной комнате судьи находились меньше, чем зачитывали приговор, сумев за три рабочих дня оценить около сотни томов доказательств и написать более 370 страниц приговора", - говорится в сообщении.

Также в САП пишут, что в решении одесского суда вообще не обратили внимания на показания некоторых свидетелей.

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