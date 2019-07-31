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САП обжаловала оправдательный приговор Труханову

Среда, 31 июля 2019, 17:44

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляцию на приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и других фигурантов дела одесского "Краяна".

Об этом 31 июля сообщает пресс-служба САП.

"Только анализом содержания самого приговора установлено достаточно оснований для его отмены (неполнота судебного разбирательства, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, существенное нарушение требований уголовного процессуального закона)", - пишут в прокуратуре.

 

В ведомстве требуют отменить оправдательный приговор и "вынести новый, согласно которому признать виновными лиц, оправданных судом первой инстанции, и назначить наказание, указанное прокурорами в судебных прениях (7-12 лет заключения - УП)".

В САП обратили внимание на то, что Малиновский райсуд Одессы в приговоре не принял решение о производстве в отношении ООО "Девелопмент Элит".

 

"Это, конечно, не удивительно, поскольку после судебных прений в совещательной комнате судьи находились меньше, чем зачитывали приговор, сумев за три рабочих дня оценить около сотни томов доказательств и написать более 370 страниц приговора", - говорится в сообщении.

Также в САП пишут, что в решении одесского суда вообще не обратили внимания на показания некоторых свидетелей.

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 Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Напомним:

  • 9 июля Малиновский райсуд Одессы признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.
  • Вместе с Трухановым в завладении средств местного бюджета обвиняли: его заместителя Павла Вугельмана, главу комиссии по вопросам коммунальной собственности Василия Шкрябая, директора Департамента коммунальной собственности Алексея Спектора, представителей фирм, причастных к продаже, Петра Загодиренко и Игоря Кравченко, оценщицу имущества Галину Богданову.
  • Суд решил, что невозможно определить стоимость здания, за которую, по версии следствия, городской совет переплатила в два раза. Поэтому не установлена вред, который мог нанести преступление.
  • Также отменили арест 92,659 миллионов гривен, которые находятся на счете фирмы-продавца "Девелопмент Элит" и были арестованы как вероятно незаконно заплаченные горсоветом.
  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета из-за покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • 27 мая САП согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников, уменьшив сумму ущерба.
  • Прокуроры просили суд приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы, остальных фигурантов – к 7-11.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" заявляли, что суд поспешнорассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
  • В то же время, Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследовать дело по настоящим контроллерам фирм, которые продавали Одессе здание "Краяна".

Украинская правда

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Темы: ТрухановХолодницкийОдесса
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