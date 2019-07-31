Суд заборонив заступнику Головіна виходити з дому

Джерело: засідання Солом‘янського суду Києва, UA-Одеса

Першого заступника екс-начальника поліції Одещини Костянтина Гейка взяли під цілодобовий домашній арешт.

Деталі: Обраний Гейкові запобіжний захід діятиме до 29 вересня. Протягом цього часу йому заборонили залишати територію країни та зобов’язали носити електронний браслет.

"Прокурори наполягали на триманні екс-посадовця під вартою або внесенні застави у майже 22 мільйони гривень. Аргументували тим, що Гейко може впливати на слідство або мати доступ до документів", – ідеться у повідомленні.

Що передувало: Гейка затримали 30 липня детективи Національного антикорупційного бюро. Екс-посадовець переховувався від слідства.

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