Суд заборонив заступнику Головіна виходити з дому

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Середа, 31 липня 2019, 20:24

Джерело: засідання Солом‘янського суду Києва, UA-Одеса

Першого заступника екс-начальника поліції Одещини Костянтина Гейка взяли під цілодобовий домашній арешт.

Деталі: Обраний Гейкові запобіжний захід діятиме до 29 вересня. Протягом цього часу йому заборонили залишати територію країни та зобов’язали носити електронний браслет. 

"Прокурори наполягали на триманні екс-посадовця під вартою або внесенні застави у майже 22 мільйони гривень. Аргументували тим, що Гейко може впливати на слідство або мати доступ до документів", – ідеться у повідомленні.

Що передувало: Гейка затримали 30 липня детективи Національного антикорупційного бюро. Екс-посадовець переховувався від слідства.

Історія питання:

  • 25 липня правоохоронці затримали Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах. Головіна та його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні. 
  • Йдеться про партію тютюнової продукції обсягом 7 морських контейнерів. Ринкова вартість складає приблизно 50 мільйонів гривень.
  • Слідство у справі Головіна вважає, що до злочинної схеми його залучив заступник Костянтин Гейко.
  • Головін перебуває під домашнім арештом до 25 вересня.

Українська правда

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Теми: суд поліція Одеська область


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