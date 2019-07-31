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Суд запретил заместителю Головина выходить из дома

Среда, 31 июля 2019, 20:24

Источник: заседание Соломенского суда Киева, UA-Одесса 

Первого заместителя экс-начальника полиции Одесской области Константина Гейко взяли под круглосуточный домашний арест. 

Детали: Избранная мера пресечения будет действовать до 29 сентября. В течение этого времени Гейко запретили покидать территорию страны и обязали носить электронный браслет. 

"Прокуроры настаивали на содержании экс-чиновника под стражей или внесении залога в почти 22 миллиона гривен. Аргументировали тем, что Гейко может влиять на следствие или иметь доступ к документам", - гласит сообщение. 

Что предшествовало: Гейко задержали 30 июля детективы Национального антикоррупционного бюро. Экс-чиновник скрывался от следствия. 

История вопроса: 

  • 25 июля правоохранители задержали Головина за хищения в особо крупных размерах. Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещдоком в полицейском расследовании. 
  • Речь идет о партии табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость – примерно 50 млн грн. 
  • Следствие по делу Головина считает, что к преступной схеме его привлек заместитель Константин Гейко
  • Головин находится под домашним арестом до 25 сентября.

Украинская правда
Темы: судполицияОдесская область
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