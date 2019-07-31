Суд запретил заместителю Головина выходить из дома

Источник: заседание Соломенского суда Киева, UA-Одесса

Первого заместителя экс-начальника полиции Одесской области Константина Гейко взяли под круглосуточный домашний арест.

Детали: Избранная мера пресечения будет действовать до 29 сентября. В течение этого времени Гейко запретили покидать территорию страны и обязали носить электронный браслет.

"Прокуроры настаивали на содержании экс-чиновника под стражей или внесении залога в почти 22 миллиона гривен. Аргументировали тем, что Гейко может влиять на следствие или иметь доступ к документам", - гласит сообщение.

Что предшествовало: Гейко задержали 30 июля детективы Национального антикоррупционного бюро. Экс-чиновник скрывался от следствия.

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