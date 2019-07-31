Суд запретил заместителю Головина выходить из дома
Источник: заседание Соломенского суда Киева, UA-Одесса
Первого заместителя экс-начальника полиции Одесской области Константина Гейко взяли под круглосуточный домашний арест.
Детали: Избранная мера пресечения будет действовать до 29 сентября. В течение этого времени Гейко запретили покидать территорию страны и обязали носить электронный браслет.
"Прокуроры настаивали на содержании экс-чиновника под стражей или внесении залога в почти 22 миллиона гривен. Аргументировали тем, что Гейко может влиять на следствие или иметь доступ к документам", - гласит сообщение.
Что предшествовало: Гейко задержали 30 июля детективы Национального антикоррупционного бюро. Экс-чиновник скрывался от следствия.
История вопроса:
- 25 июля правоохранители задержали Головина за хищения в особо крупных размерах. Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещдоком в полицейском расследовании.
- Речь идет о партии табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость – примерно 50 млн грн.
- Следствие по делу Головина считает, что к преступной схеме его привлек заместитель Константин Гейко.
- Головин находится под домашним арестом до 25 сентября.
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