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Світоліна повторила свій рекорд на Вімблдоні

П'ятниця, 5 липня 2019, 15:54

Українка Еліна Світоліна обіграла представницю Греції Марію Саккарі на шляху до 1/8 фіналу змагань на Вімблдоні.

Про це повідомляється на сайті Великий теніс України.

Світоліна обіграла Саккарі в трьох сетах - 6:3, 6:7 (1), 6:2.

Для тенісисток це був перший очний поєдинок.

Світоліна раніше вже виходила в четвертий раунд Вімблдону в 2017 році, а Саккарі за всю кар'єру ще ні на одному з турнірів Великого Шолома не грала в четвертому колі.

У першому сеті Саккарі першої вдалося зробити брейк (3-1), після чого відразу п'ять геймів пішло в актив Світоліної.

У другій партії гречанка не втримала відрив в два брейка, а Світоліна, поступаючись по ходу сету 3-5, рахунок зрівняла.

У 12-му геймі на подачі суперниці українка не реалізувала два матчбола, після чого на тай-брейку взяла тільки один розіграш.

Крім того Світоліна виконала брейк на початку вирішального сету (2-1) і після п'яти геймів скористалася медичною перервою.

За всю третю партію у Саккарі було три брейкпоінта, які вона не реалізувала. Українка виконала другий брейк, після чого завершила поєдинок з п'ятого матчбола в цьому геймі на своїй подачі.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з переможницею матчу Петра Мартич - Даніель Коллінс.

Теми: спорт
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