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Полторак призначив нових командувачів у ЗСУ

Субота, 6 липня 2019, 18:59

Глава Міноборони України Степан Полторак призначив новим командувачем оперативного командування "Південь" генерал-майора Ігоря Палагнюка.

Як повідомили у прес-службі МОУ, нового командувача особовому складу органу військового управління Полторак представив 6 липня в ході робочої поїздки в Одеську область.

У Міноборони зазначили, що Палагнюк "пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного командного центру ЗСУ та є безпосереднім учасником бойових дій на сході України". 

Полторак висловив сподівання, що Палагнюку "вдасться зробити все можливе для того, щоб оперативне командування було більш спроможним та підготовленим".

"Головною у вашій роботі має бути людина. Маючи сучасну техніку, озброєння, оснащення та навіть належну професійну підготовку, але не маючи духу та гарних відносин у колективі і поваги до кожного військовослужбовця – вам точно не досягти перемоги і успішного виконання завдань", - додав глава Міноборони. 

Окрім того новим командувачем сил логістики ЗСУ призначено генерал-лейтенанта Олега Вишнівського, який раніше обіймав посаду командувача ОК "Південь".  

Українська правда

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Теми: Збройні силиПолторакармія
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