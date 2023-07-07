Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього

Україні у майбутньому потрібна професійна армія, яка спиратиметься на кілька підготовлених резервів, вважає міністр оборони Олексій Резніков.

Джерело: стаття Резнікова для "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова міністра оборони: "Людський вимір української оборони майбутнього − це професійна армія з прозорою логікою військової кар’єри та високим рівнем соціального захисту, яка спирається на підготовлений резерв, сформований з усіх військовозобов’язаних чоловіків та з залученням жінок на добровільних засадах (крім тих категорій жінок, які є військовозобов’язаними)".

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Деталі: Резніков вважає, що строкову службу треба скасувати і замінити курсом інтенсивної базової військової підготовки для військовозобов’язаних .

А після базової підготовки, за словами міністра, потрібні окремі треки підготовки для різних груп військовозобов’язаних, спрямовані на забезпечення реального, а не формального резерву.

На думку Резнікова, Україні потрібен:

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бойовий резерв , до якого увійдуть особи з бойовим досвідом, здатні швидко поповнити конкретні військові частини;

, до якого увійдуть особи з бойовим досвідом, здатні швидко поповнити конкретні військові частини; територіальний резерв – для частин територіальної оборони;

– для частин територіальної оборони; оперативний резерв − це військовозобов’язані, які проходили службу, але, як правило, не мають бойового досвіду; вони створять запас міцності для оперативних командувань;

− це військовозобов’язані, які проходили службу, але, як правило, не мають бойового досвіду; вони створять запас міцності для оперативних командувань; мобілізаційний резерв – це особи, які пройшли базову військову підготовку;

– це особи, які пройшли базову військову підготовку; обліковий резерв – особи без базової підготовки, тощо.

Резніков вважає, що треба також відійти від твердження, що "в Україні 7 млн військовозобов’язаних", яке нічого не дає, і повністю перевести облік військовозобов’язаних у цифру. Він додав, що Міноборони активно над цим працює.

Водночас, за словами Резнікова, функція обліку має бути відокремлена від функції підготовки резерву.

Міністр переконаний, що функцію військового обліку треба вилучити з завдань Генштабу та Командування Сухопутних військ і створити у системі Міноборони окрему агенцію. І паралельно забезпечити умови підготовки та підтримання готовності відповідного резерву на рівні частин, оперативних командувань тощо.

За словами Резнікова, треба максимально залучати і нарощувати потенціал добровільної участі громадян в заходах оборони, вдосконалюючи систему мотивації. Починаючи від інструментів легалізації обігу зброї.

Також міністр вважає, що потрібно ухвалити рішення щодо цивільного резерву.

"Під час активної фази війни ми бачимо, яка кількість людей, зокрема, мобілізованих, безпосередньо бере участь у бойових діях. Значна частина "мільйона під багнетом" виконує суто цивільні функції. Нераціонально робити цих людей "військовими" до кінця особливого періоду. Має бути інший підхід.

Коли ми покажемо суспільству, що максимально раціонально і справедливо залучаємо людей до оборони, готуємо їх, зменшиться обсяг негативних явищ. Адже частина тих, хто тікає від обов’язку захищати країну, ховається від армії, насамперед рятується від невизначеності, несправедливості та зловживань", − підсумував Резніков.

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