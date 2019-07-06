Полторак назначил новых командующих в ВСУ

Глава Минобороны Украины Степан Полторак назначил новым командующим оперативного командования "Юг" генерал-майора Игоря Палагнюка.

Как сообщили в пресс-службе МОУ, нового командующего личному составу органа военного управления Полторак представил 6 июля в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

В Минобороны отметили, что Палагнюк "прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра ВСУ и является непосредственным участником боевых действий на востоке Украины".

Полторак выразил надежду, что Палагнюку "удастся сделать все возможное для того, чтобы оперативное командование было более способным и подготовленным".

"Главным в вашей работе должен быть человек. Имея современную технику, вооружение, оснащение и даже надлежащую профессиональную подготовку, но не имея духа и хороших отношений в коллективе и уважения к каждому военнослужащему - вам точно не достичь победы и успешного выполнения задач", - добавил глава Минобороны.

Кроме того новым командующим сил логистики ВСУ назначен генерал-лейтенант Олег Вишневский, который ранее занимал должность командующего ОК "Юг".