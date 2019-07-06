Полторак назначил новых командующих в ВСУ
Глава Минобороны Украины Степан Полторак назначил новым командующим оперативного командования "Юг" генерал-майора Игоря Палагнюка.
Как сообщили в пресс-службе МОУ, нового командующего личному составу органа военного управления Полторак представил 6 июля в ходе рабочей поездки в Одесскую область.
В Минобороны отметили, что Палагнюк "прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра ВСУ и является непосредственным участником боевых действий на востоке Украины".
Полторак выразил надежду, что Палагнюку "удастся сделать все возможное для того, чтобы оперативное командование было более способным и подготовленным".
"Главным в вашей работе должен быть человек. Имея современную технику, вооружение, оснащение и даже надлежащую профессиональную подготовку, но не имея духа и хороших отношений в коллективе и уважения к каждому военнослужащему - вам точно не достичь победы и успешного выполнения задач", - добавил глава Минобороны.
Кроме того новым командующим сил логистики ВСУ назначен генерал-лейтенант Олег Вишневский, который ранее занимал должность командующего ОК "Юг".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua