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Полторак назначил новых командующих в ВСУ

Суббота, 6 июля 2019, 18:59

Глава Минобороны Украины Степан Полторак назначил новым командующим оперативного командования "Юг" генерал-майора Игоря Палагнюка.

Как сообщили в пресс-службе МОУ, нового командующего личному составу органа военного управления Полторак представил 6 июля в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

В Минобороны отметили, что Палагнюк "прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра ВСУ и является непосредственным участником боевых действий на востоке Украины".

Полторак выразил надежду, что Палагнюку "удастся сделать все возможное для того, чтобы оперативное командование было более способным и подготовленным".

"Главным в вашей работе должен быть человек. Имея современную технику, вооружение, оснащение и даже надлежащую профессиональную подготовку, но не имея духа и хороших отношений в коллективе и уважения к каждому военнослужащему - вам точно не достичь победы и успешного выполнения задач", - добавил глава Минобороны.

Кроме того новым командующим сил логистики ВСУ назначен генерал-лейтенант Олег Вишневский, который ранее занимал должность командующего ОК "Юг".

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыПолторакармия
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