Тимошенко і Гриценко прокоментували ідею з телемостом між каналами Кремля і Медведчука
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявили, що проведення телемосту між російським та українським телеканалами під час війни недопустимо.
Про це вони написали у Facebook.
"Я переконана, що "говорити треба" тоді, коли не будуть гинути люди, коли будуть виведені війська, коли буде відновлений кордон під контролем України. А в існуючих умовах телеміст - це інформаційна атака, складова гібридної війни проти України", - заявила Тимошенко.
Вона додала, що зараз - саме той час, коли мають негайно діяти президент України, Рада нацбезпеки та оборони, Служба безпеки, оскільки треба швидко і жорстко реагувати на спроби інформаційно атакувати Україну.
"У нового президента України надскладне завдання - знешкодити інформаційну зброю, яку запустив на територію України та дбайливо викохав попередній президент. Зараз його заяви з істеричним засудженням телемосту виглядають цинічно з огляду на те, що він сам цей міст і побудував", - зазначила політик.
За її словами, своє слово має негайно сказати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, а також - журналісти каналу Newsone.
Подібну позицію висловив і лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.
"Телеміст з російським пропагандистським каналом, який щодня принижує український народ і українську державу, паплюжить нашу історію, мову і культуру, який виправдовує російську агресію, анексію Криму і окупацію Донбасу, - ми вважаємо неприпустимим", - заявив він.
Нагадаємо:
- 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
- Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти аноносованого телемосту виступив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
- 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти протестуватимуть проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Росія24".
- Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести "телеміст" "Потрібно поговорити" і закликав політиків припинити істерику.