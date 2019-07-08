Тимошенко і Гриценко прокоментували ідею з телемостом між каналами Кремля і Медведчука

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявили, що проведення телемосту між російським та українським телеканалами під час війни недопустимо.

Про це вони написали у Facebook.

"Я переконана, що "говорити треба" тоді, коли не будуть гинути люди, коли будуть виведені війська, коли буде відновлений кордон під контролем України. А в існуючих умовах телеміст - це інформаційна атака, складова гібридної війни проти України", - заявила Тимошенко.

Вона додала, що зараз - саме той час, коли мають негайно діяти президент України, Рада нацбезпеки та оборони, Служба безпеки, оскільки треба швидко і жорстко реагувати на спроби інформаційно атакувати Україну.

"У нового президента України надскладне завдання - знешкодити інформаційну зброю, яку запустив на територію України та дбайливо викохав попередній президент. Зараз його заяви з істеричним засудженням телемосту виглядають цинічно з огляду на те, що він сам цей міст і побудував", - зазначила політик.

За її словами, своє слово має негайно сказати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, а також - журналісти каналу Newsone.

Подібну позицію висловив і лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

"Телеміст з російським пропагандистським каналом, який щодня принижує український народ і українську державу, паплюжить нашу історію, мову і культуру, який виправдовує російську агресію, анексію Криму і окупацію Донбасу, - ми вважаємо неприпустимим", - заявив він.

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