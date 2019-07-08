З'явилося відео штовханини в ізоляторі, після якої Балуху вліпили 5 років
Джерело: Крим.Реалії
Видання Крим.Реалії опублікувало відео з камер спостереження в Роздольненському ізоляторі тимчасового тримання, на якому зафіксовано момент конфлікту між українським активістом Володимиром Балухом і екс-начальником ізолятора Валерієм Ткаченком, після якого на кримчанина завели другу справу нібито за побиття.
Деталі: Відео з камер спостереження було долучено до матеріалів справи Балуха, його демонстрували на суді. Сторона Ткаченка підтвердила, що він присутній на відео.
На відео видно, як начальник ізолятора вдарив Балуха в спину. У відповідь на це Балух викинув лікоть назад, вдаривши таким чином Ткаченка. Начальник ізолятора на це вдарив політв'язня в обличчя, а потім ще раз в голову.
Адвокат Балуха Ольга Дінзе: "Там абсолютно очевидно вбачається удар з боку Ткаченка в область спини Балуха. Після чого у Балуха виникла природна нормальна реакція: коли тебе б'ють ззаду, у тебе просто спрацьовує рефлекс. І він (Балух, – ред.) махнув рукою".
Публічних коментарів Ткаченка з приводу висловлювань адвоката Балуха немає.
Що було раніше: 5 липня 2018 року суд визнав Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів.
Історія питання:
- ФСБ Росії затримала кримчанина Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.
- Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
- Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України у дворі його будинку.
- 4 серпня 2017 ороку Роздольненський райсуд в Криму засудив Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів за обвинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів.
- В кінці серпня 2017 року стало відомо, що проти Балуха порушили нову кримінальну справу – нібито за побиття начальника ізолятора.
- 5 липня 2018 року суд визнав Балуха винним у нібито побиття начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів (за сукупністю двох справ).
- У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув 5-річний вирок Балух та скоротив термін ув’язнення на місяць: до 4 років і 11 місяцівколонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
- Балух на понад 200 днів оголосив голодування, протестуючи проти вироку.
- 25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.
- У червні 2019 року Балух заявив, що в російській колонії, де його утримують, можуть готувати "серйозні провокації" і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека.
- 25 червня Балух знову оголосив голодування. Він вимагає допустити до нього українського консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр.
- Наразі Балуха утримують у виправній колонії №4 м.Торжок Тверської області РФ.
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