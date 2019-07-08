З'явилося відео штовханини в ізоляторі, після якої Балуху вліпили 5 років

Джерело: Крим.Реалії

Видання Крим.Реалії опублікувало відео з камер спостереження в Роздольненському ізоляторі тимчасового тримання, на якому зафіксовано момент конфлікту між українським активістом Володимиром Балухом і екс-начальником ізолятора Валерієм Ткаченком, після якого на кримчанина завели другу справу нібито за побиття.

Деталі: Відео з камер спостереження було долучено до матеріалів справи Балуха, його демонстрували на суді. Сторона Ткаченка підтвердила, що він присутній на відео.

На відео видно, як начальник ізолятора вдарив Балуха в спину. У відповідь на це Балух викинув лікоть назад, вдаривши таким чином Ткаченка. Начальник ізолятора на це вдарив політв'язня в обличчя, а потім ще раз в голову.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе: "Там абсолютно очевидно вбачається удар з боку Ткаченка в область спини Балуха. Після чого у Балуха виникла природна нормальна реакція: коли тебе б'ють ззаду, у тебе просто спрацьовує рефлекс. І він (Балух, – ред.) махнув рукою".

Публічних коментарів Ткаченка з приводу висловлювань адвоката Балуха немає.

Що було раніше: 5 липня 2018 року суд визнав Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів.

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