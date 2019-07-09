Візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну перенесли

Запланований на 9-10 липня візит в Україну Північноатлантичної ради НАТО на чолі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтебергом перенесено орієнтовно на жовтень.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Північноатлантична рада мала приїжджати 9-10 липня, і у зв’язку з нашими виборами вони ухвалили рішення перенести приїзд на пізніший термін. Швидше за все, це відбудеться в жовтні. Поки що остаточної дати немає, але ми орієнтуємося на жовтень", - сказала вона.

Північноатлантична рада - ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО.

Нагадаємо, ВРУ схвалила проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві в 2020 році.