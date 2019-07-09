Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну перенесли

Вівторок, 9 липня 2019, 12:57

Запланований на 9-10 липня візит в Україну Північноатлантичної ради НАТО на чолі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтебергом перенесено орієнтовно на жовтень.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Північноатлантична рада мала приїжджати 9-10 липня, і у зв’язку з нашими виборами вони ухвалили рішення перенести приїзд на пізніший термін. Швидше за все, це відбудеться в жовтні. Поки що остаточної дати немає, але ми орієнтуємося на жовтень", - сказала вона.

Північноатлантична рада - ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО.

Нагадаємо, ВРУ схвалила проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві в 2020 році.

Теми: НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
НАТО
War Speeches. Росія не в захваті від результатів Вільнюського саміту та хоче гарантій своєї безпеки
Білий дім: Майбутнє України – в НАТО, це не підлягає обговоренню
Представник Ердогана: Туреччина підтримує розширення НАТО, зокрема членство України
Останні новини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
Усі новини...
Реклама: