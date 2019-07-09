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Під офісом "Слуги народу" в Херсоні підпалили машину довіреної особи кандидата

Вівторок, 9 липня 2019, 14:48

У Херсонській області під офісом політичної партії "Слуга Народу" підпалили автомобіль довіреної особи кандидата в народні депутати по 182 округу Павла Павліша.

Про це 9 липня повідомляє прес-служба політичної партії.

"На жаль, недобросовісні конкуренти нашої партії ладні здобути перемогу будь-якою ціною", - відзначили у політсилі.

 
фото: FB Павліша

Правоохоронці Херсонщини відзначили, що отримали повідомлення про подію близько 21:35 години понеділка, 8 липня. Повідомляється, що ніхто з громадян не постраждав.

Слідчі розглядають кілька версій події, яка сталася в центрі Херсона, основна з яких пов’язана із професійною діяльністю потерпілої.

"Автомобіль належить місцевій мешканці, юристу, професійному адвокату, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати по одному з виборчих округів у Херсоні", - встановили правоохоронці.

 
фото: FB Павліша

Попередня кваліфікація - ч.2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

На місці працювала слідчо-оперативна група, проводився огляд місця події, встановлюються можливі свідки та очевидці.

 
фото: FB Павліша

Сам кандидат вважає, що це "екс-регіонали". "Ми знаємо що це екс-регіонали, які не можуть нас здолати", - написав Павліш у Facebook

Українська правда
Теми: ХерсонСлуга народуполіція
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