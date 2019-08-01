Правозахисні організації вимагають розслідувати дії омбудсмена

Декілька правозахисних організацій вимагають від уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової пояснити звільнення Андрія Козлова з посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та призначення нового конкурсу.

Також її просять прокоментувати оприлюднені Національним антикорупційним бюро та Генеральною прокуратурою дані, які вказують на домовленості про призначення у ВККС "лояльної" людини за квотою омбудсмена.

Від правоохоронних органів правозахисники вимагають провести незалежне розслідування інформації, яка була оприлюднена НАБУ і ГПУ щодо ймовірного вчинення Людмилою Денісовою кримінального правопорушення.

Крім того, Верховну Раду IX скликання закликають створити тимчасову спеціальну комісію та підготувати висновок щодо наявності чи відсутності підстав для звільнення Денісової з посади уповноваженого у зв’язку з порушенням присяги

Під заявою підписалися: ГО "Повернення до Дому", "Донецький Меморіал", Крим-SOS, Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр громадянських свобод, Центр прав людини ZMINA, Центр "Соціальна дія".

Вони нагадують, що 26 липня НАБУ оприлюднило аудіозапис телефонних розмов, які свідчать, що голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк і деякі судді втручалися у діяльність ВККС та організували прийняття неправосудних рішень для уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Втручання Вовка нібито забезпечило зміну двох членів ВККС на наперед визначених "лояльних" переможців конкурсу за квотою уповноваженого з прав людини та Державної судової адміністрації.

Павло Вовк назвав аудіозаписи "непрофесійним монтажем" і брехнею.

Людмила Денісова за 5 днів жодних коментарів не дала.

Правозахисні організації нагадують, що раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірну інформацію у деклараціях колишнього нардепа й омбудсмена Людмили Денісової за 2015, 2016 та 2017 роки.

За даними слідства, Денісова в обмін на скасування цих протоколів погодилася відкликати призначеного за її квотою члена ВККС Андрія Козлова та замінити його на більш "лояльного" кандидата. 27 червня вона дійсно звільнила Козлова та призначила конкурс.

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