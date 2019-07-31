Глава Окружного суду каже, що справа проти нього – помста Ситника

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що справа НАБУ щодо суддів ОАСК, – це особиста помста директора НАБУ Артема Ситника через одне з рішень суду.

Про це він написав 31 липня у Facebook.

"Справа проти мене – політична. Я переконаний, що окрім аргументів, які я і мій захист вже озвучили, це ще й особиста помста директора НАБУ Ситника за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США", - вважає Вовк.

Зокрема, у грудні 2018 року ОАСК вирішив, що Ситник перевищив свої повноваження і втрутився у вибори у США. І це, за словами Вовка, завдало шкоди інтересам держави.

"Президент США Трамп публічно висловлювався, що офіційний Київ намагався саботувати його виборчу кампанію і вимагав від тодішньої української влади негайно розслідувати факти протиправних дій Ситника", - написав Вовк.

"Отже Ситник персонально зацікавлений у тому, щоб дискредитувати суддів Окружного адміністративного суду та уникнути відповідальності за свої протиправні дії", - вважає він.

26 липня НАБУ оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

У відповідь суд заявив про тиск, однак в ОАСК промовчали про опубліковані силовиками "записи розмов суддів". В ОАСК вважають, що слідчі отримали дозвіл на обшуки з порушенням територіальної підсудності справи.

Пізніше Павло Вовк, який фігурує у матеріалах НАБУ, заявив, що опубліковані записи брехня.

30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри.

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