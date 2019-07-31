Глава Окружного суду каже, що справа проти нього – помста Ситника

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Середа, 31 липня 2019, 17:08

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що справа НАБУ щодо суддів ОАСК, – це особиста помста директора НАБУ Артема Ситника через одне з рішень суду.

Про це він написав 31 липня у Facebook.

"Справа проти мене – політична. Я переконаний, що окрім аргументів, які я і мій захист вже озвучили, це ще й особиста помста директора НАБУ Ситника за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США", - вважає Вовк.

Зокрема, у грудні 2018 року ОАСК вирішив, що Ситник перевищив свої повноваження і втрутився у вибори у США. І це, за словами Вовка, завдало шкоди інтересам держави.

"Президент США Трамп публічно висловлювався, що офіційний Київ намагався саботувати його виборчу кампанію і вимагав від тодішньої української влади негайно розслідувати факти протиправних дій Ситника", - написав Вовк.

"Отже Ситник персонально зацікавлений у тому, щоб дискредитувати суддів Окружного адміністративного суду та уникнути відповідальності за свої протиправні дії", - вважає він.

26 липня НАБУ оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

У відповідь суд заявив про тиск, однак в ОАСК промовчали про опубліковані силовиками "записи розмов суддів". В ОАСК вважають, що слідчі отримали дозвіл на обшуки з порушенням територіальної підсудності справи.

Пізніше Павло Вовк, який фігурує у матеріалах НАБУ, заявив, що опубліковані записи брехня.

30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри.

Нагадаємо:

  • 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
  • У документах також був американський лобіст і політтехнологПол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".
  • У жовтні 2017 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкривпровадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до директора НАБУ Артема Ситника та до народного депутата від БПП Сергія Лещенка.
  • Він звинувачував їх у розповсюдженні матеріалів справи для впливу на вибори президента США.
  • У грудні 2018 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Ситника і Лещенка щодо розголошення інформації щодо Пола Манафорта.
  • НАБУ раніше розслідувалотак звану бурштинову справу, де обвинуваченим був, зокрема, Розенблат.

Українська правда

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Теми: суд Ситник НАБУ


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