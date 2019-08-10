Звільнений політв'язень Кремля: Поки не записали зізнання, мучили щодня

Джерело: інтерв'ю Олександра Стешенка Крим.Реалії

Звільнений з кримської колонії український політв'язень Олександр Стешенко заявляє, що зізнався у скоєнні злочину і обмовив невідомих йому людей під тортурами.

За його словами, відео зізнання було записане після нестерпних катувань.

Пряма мова: Те, що я говорив там ‒ це все фантазії ФСБ. Я не підпалював цей будинок, ніколи не зустрічав ні Велієва Ерола, ні Олександра Третьякова, я обмовив цих людей. Мені говорили, кого треба назвати. Мене душили кульками, роздягали, били струмом, обливали водою, катували, примушували це сказати. Нестерпно було, довелося сказати те, що вони хотіли…

…У ФСБ я провів три місяці, з 24 квітня до 26 липня (2018 року – ред.). Я не знаю, де був, у якомусь підвалі, вогкість, лежав один матрац на підлозі, я був пристебнутий наручниками, а до наручників була пристебнута гиря вагою у 24 кілограми. Найважче було ‒ витримувати тортури, поки не записали відео, мучили кожен день.

Що було раніше: 6 серпня українського політв'язня Кремля Олександра Стешенка звільнили умовно-достроково з кримської колонії і доставили до Харкова.

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