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Звільнений політв'язень Кремля: Поки не записали зізнання, мучили щодня

Субота, 10 серпня 2019, 11:38
Олександр Стешенко
Крим. Реалії

Джерело: інтерв'ю Олександра Стешенка Крим.Реалії

Звільнений з кримської колонії український політв'язень Олександр Стешенко заявляє, що зізнався у скоєнні злочину і обмовив невідомих йому людей під тортурами.

За його словами, відео зізнання було записане після нестерпних катувань.

Пряма мова: Те, що я говорив там ‒ це все фантазії ФСБ. Я не підпалював цей будинок, ніколи не зустрічав ні Велієва Ерола, ні Олександра Третьякова, я обмовив цих людей. Мені говорили, кого треба назвати. Мене душили кульками, роздягали, били струмом, обливали водою, катували, примушували це сказати. Нестерпно було, довелося сказати те, що вони хотіли…

…У ФСБ я провів три місяці, з 24 квітня до 26 липня (2018 року – ред.). Я не знаю, де був, у якомусь підвалі, вогкість, лежав один матрац на підлозі, я був пристебнутий наручниками, а до наручників була пристебнута гиря вагою у 24 кілограми. Найважче було ‒ витримувати тортури, поки не записали відео, мучили кожен день.

Що було раніше: 6 серпня українського політв'язня Кремля Олександра Стешенка звільнили умовно-достроково з кримської колонії і доставили до Харкова.

Передісторія:

  • 11 квітня 2018 року російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску "Чонгар".
  • 24 квітня близько 22:00 Стешенка повезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адміністративні покарання, у невідомому напрямку. 27 квітня адвокат Стешенка Айдер Азаматов заявив у російську поліцію окупованого Криму про зникнення Стешенка.
  • Пізніше ФСБ Росії звинуватила помічника депутата Верховної ради Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму.
  • За даними ФСБ, до складу групи, крім Велієва, нібито увійшли колишні спортсмени-боксери Олександр Стешенко та А.Третьяков. Вони нібито планували скоювати злочини "з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості на території Республіки Крим".
  • В ФСБ також стверджували, що "члени екстремістської групи" в січні 2018 року "вчинили підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва".
  • У травні глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Стешенка катували і змусили дати потрібні для ФСБ свідчення. 
  • 22 серпня 2018 року підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив Стешенка до 2 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

Українська правда
Теми: політв'язніКримФСБ
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