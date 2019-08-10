Освобожденный политзаключенный: Пока не записали признание, мучили ежедневно

Источник: интервью Александра Стешенко Крым.Реалии

Освобожденный из крымской колонии украинский политзаключенный Александр Стешенко заявляет, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками.

По его словам, видео признания было записано после невыносимых пыток.

Прямая речь: То, что я говорил там - это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эрола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили кульками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели...

...В ФСБ я провел три месяца, с 24 апреля по 26 июля (2018 - ред.). Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма. Труднее всего было - выдерживать пытки, пока не записали видео, мучили каждый день.

Что было ранее: 6 августа украинского политзаключенного Кремля Александра Стешенко освободили условно-досрочно из крымской колонии и доставили в Харьков.

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