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Освобожденный политзаключенный: Пока не записали признание, мучили ежедневно

Суббота, 10 августа 2019, 11:38
Александр Стешенко
Крым. Реалии

Источник: интервью Александра Стешенко Крым.Реалии

Освобожденный из крымской колонии украинский политзаключенный Александр Стешенко заявляет, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками.

По его словам, видео признания было записано после невыносимых пыток.

Прямая речь: То, что я говорил там - это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эрола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили кульками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели...

...В ФСБ я провел три месяца, с 24 апреля по 26 июля (2018 - ред.). Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма. Труднее всего было - выдерживать пытки, пока не записали видео, мучили каждый день.

Что было ранее: 6 августа украинского политзаключенного Кремля Александра Стешенко освободили условно-досрочно из крымской колонии и доставили в Харьков.

Предыстория:

  • 11 апреля российские силовики задержали Стешенко на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым.
  • 24 апреля около 22:00 Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих административные наказания, в неизвестном направлении. 27 апреля адвокат Александра Стешенко Айдер Азаматов заявил в российскую полицию оккупированного Крыма об исчезновении Стешенко.
  • Позже ФСБ России обвинила помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму.
  • По данным ФСБ, в состав группы, кроме Велиева, якобы вошли бывшие спортсмены-боксеры Александр Стешенко и А. Третьяков. Они якобы планировали совершать преступления "с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым".
  • В ФСБ также утверждали, что "члены экстремистского сообщества" в январе 2018 года "совершили поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева".
  • В мае глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Стешенко пытали и заставили дать нужные для ФСБ показания.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеКрымФСБ
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