Освобожденный политзаключенный: Пока не записали признание, мучили ежедневно
Источник: интервью Александра Стешенко Крым.Реалии
Освобожденный из крымской колонии украинский политзаключенный Александр Стешенко заявляет, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками.
По его словам, видео признания было записано после невыносимых пыток.
Прямая речь: То, что я говорил там - это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эрола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили кульками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели...
...В ФСБ я провел три месяца, с 24 апреля по 26 июля (2018 - ред.). Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма. Труднее всего было - выдерживать пытки, пока не записали видео, мучили каждый день.
Что было ранее: 6 августа украинского политзаключенного Кремля Александра Стешенко освободили условно-досрочно из крымской колонии и доставили в Харьков.
Предыстория:
- 11 апреля российские силовики задержали Стешенко на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым.
- 24 апреля около 22:00 Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих административные наказания, в неизвестном направлении. 27 апреля адвокат Александра Стешенко Айдер Азаматов заявил в российскую полицию оккупированного Крыма об исчезновении Стешенко.
- Позже ФСБ России обвинила помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму.
- По данным ФСБ, в состав группы, кроме Велиева, якобы вошли бывшие спортсмены-боксеры Александр Стешенко и А. Третьяков. Они якобы планировали совершать преступления "с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым".
- В ФСБ также утверждали, что "члены экстремистского сообщества" в январе 2018 года "совершили поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева".
- В мае глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Стешенко пытали и заставили дать нужные для ФСБ показания.