В Москве опять митингуют за честные выборы

В Москве в очередном митинге за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова принимает участие более 7 тысяч человек.

По подсчетам проекта "Белый счетчик", к 14:00 на митинг пришли 7,2 тысячи человек.

К 14:00 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве прошли 7,2 тыс.участников. Подсчёт продолжается.

Пропускают через рамки медленно, скопились большие очереди. Люди скандируют #пропускай.#БелыйСчётчик #митингЗАсвободу — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) August 10, 2019

Главное управление МВД сообщает, что на 14.00 в согласованном властями Москвы митинге участвуют около 7 тысяч человек.

Опять никто не пришёл pic.twitter.com/iZwFp8eZMR — Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь сообщила, что полиция пришла с обыском в центр сбора подписей сторонников Алексея Навального на Рождественском бульваре, а также в резервную студию "Навальный LIVE".

Соболь также заявила о своем задержании.

Люди продолжают идти к проспекту Сахарова от метро pic.twitter.com/sytBoqBykm — Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

Сайт ГУ МВД по Москве опубликовал информацию о том, что в полицию якобы обратились организаторы митинга "на проспекте Сахорова" с заявлением о том, что Соболь и другие участники мероприятия собираются устраивать провокации на акции.

Предыстория: