В Москве опять митингуют за честные выборы
В Москве в очередном митинге за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова принимает участие более 40 тысяч человек.
По подсчетам проекта "Белый счетчик", к 14:00 на митинг пришли 7,2 тысячи человек. Позже "Белый счетчик" сообщил, что к 15:00 на территорию митинга "За свободу и справедливость" в Москве прошли 40 тысяч участников.
К 14:00 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве прошли 7,2 тыс.участников. Подсчёт продолжается.— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) August 10, 2019
Пропускают через рамки медленно, скопились большие очереди. Люди скандируют #пропускай.#БелыйСчётчик #митингЗАсвободу
Главное управление МВД сообщает, что на 14.00 в согласованном властями Москвы митинге участвуют около 7 тысяч человек.
Очередь на рамках! pic.twitter.com/1POq2IkBRN— Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019
Опять никто не пришёл pic.twitter.com/iZwFp8eZMR— Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь сообщила, что полиция пришла с обыском в центр сбора подписей сторонников Алексея Навального на Рождественском бульваре, а также в резервную студию "Навальный LIVE".
Соболь также заявила о своем задержании.
Люди продолжают идти к проспекту Сахарова от метро pic.twitter.com/sytBoqBykm— Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019
Сайт ГУ МВД по Москве опубликовал информацию о том, что в полицию якобы обратились организаторы митинга "на проспекте Сахорова" с заявлением о том, что Соболь и другие участники мероприятия собираются устраивать провокации на акции.
Предыстория:
- Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
- Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
- 27 июля во время акции в Москве полиция применила против протестующих дубинки. Были задержаны более тысячи человек.
- Очередная акция прошла в Москве 3 августа. Тогда также было задержано более тысячи человек