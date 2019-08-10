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В Москве опять митингуют за честные выборы

Суббота, 10 августа 2019, 14:59
В Москве опять митингуют за честные выборы
Илья Варламов/Twitter

В Москве в очередном митинге за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова принимает участие более 40 тысяч человек.

По подсчетам проекта "Белый счетчик", к 14:00 на митинг пришли 7,2 тысячи человек. Позже "Белый счетчик" сообщил, что к 15:00 на территорию митинга "За свободу и справедливость" в Москве прошли 40 тысяч участников.

Главное управление МВД сообщает, что на 14.00 в согласованном властями Москвы митинге участвуют около 7 тысяч человек.

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь сообщила, что полиция пришла с обыском в центр сбора подписей сторонников Алексея Навального на Рождественском бульваре, а также в резервную студию "Навальный LIVE".

Соболь также заявила о своем задержании.

Сайт ГУ МВД по Москве опубликовал информацию о том, что в полицию якобы обратились организаторы митинга "на проспекте Сахорова" с заявлением о том, что Соболь и другие участники мероприятия собираются устраивать провокации на акции.

Предыстория:

  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
  • Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
  • 27 июля во время акции в Москве полиция применила против протестующих дубинки. Были задержаны более тысячи человек.
  • Очередная акция прошла в Москве 3 августа. Тогда также было задержано более тысячи человек

Украинская правда

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Темы: Росcияакциивиборы
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