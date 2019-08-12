Бойовики вели прицільний вогонь біля Пищевика й Зайцевого – один поранений

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Понеділок, 12 серпня 2019, 13:38

Джерело: Зведення Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил

Від початку доби 12 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 прицільні обстріли, один військовий збройних сил отримав поранення.

Текст повідомлення: "Зранку з напрямку від села Верхньошироківське окупанти цілили по наших оборонцях села Пищевик із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Близько 10:30 в районі н.п. Зайцеве зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером".

Деталі: У результаті обстрілів один захисник отримав поранення.

Розвідка зафіксувала, що бойовики через підконтрольні пропагандистські ЗМІ розповсюджують недостовірну інформацію про те, що нібито підрозділи ООС готуються до наступу.  

При цьому самі окупанти тримають у постійній бойовій готовності чергові бронегрупи.

Відзначається, що підрозділи Об’єднаних сил готові до підступних та провокаційних дій з боку бойовиків та контролюють обстановку на лінії бойового зіткнення.

Чому це важливо: Обстріли бойовиків і поранені у ЗСУ свідчать про те, що російсько-окупаційні війська не дотримуються домовленості про "хлібне перемир’я", яка була досягнута у Мінську.

Передісторія:

  • З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
  • Бойовики після домовленості про "хлібне перемир’я" кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції.
  • 6 серпня четверо українських військових загинули у результаті обстрілів бойовиків на Донбасі.
  • Загалом з початку "перемир’я" загинули 6 військовослужбовців, ще десяток отримали поранення

Українська правда

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Теми: ООС війна Донбас Об'єднані сили на Донбасі


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