Боевики вели прицельный огонь у Пищевика и Зайцевого – один раненный

Источник: Сводка Минобороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил

С начала суток 12 августа со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 прицельных обстрела, один военный вооруженных сил получили ранение.

Текст сообщения: "Утром с направления от села Верхнешироковское оккупанты целились по нашим защитникам села Пищевик из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около 10:30 в районе н.п. Зайцево зафиксировано ведение огня вражеского снайпера".

Детали: В результате обстрелов один защитник получил ранение.

Разведка зафиксировала, что боевики через подконтрольные пропагандистские СМИ распространяют недостоверную информацию о том, что якобы подразделения ООС готовятся к наступлению.

При этом сами оккупанты держат в постоянной боевой готовности дежурные бронегруппы.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил готовы к коварным и провокационным действиям со стороны боевиков и контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения.

Почему это важно: Обстрелы боевиков и раненые в ВСУ свидетельствуют о том, что российско-оккупационные войска не соблюдают договоренности о "хлебном перемирии", которая была достигнута в Минске.

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