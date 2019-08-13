Житомирського чиновника шантажували "компроматом" перед візитом Зеленського

Джерело: прес-служба СБУ

Активіст погрожував поширити нібито компрометуюче відео про директора держлісгоспу напередодні візиту президента Володимира Зеленського в Житомирську область, якщо йому не виплатять 30 тисяч доларів.

Дослівно: "Голова громадської ради при Житомирській облдержадміністрації вимагав від директора держлісгоспу 30 тисяч доларів.

У випадку незгоди "громадський діяч" погрожував поширити нібито компрометуюче відео у соцмережах напередодні візиту керівництва країни до Олевського району області.

Деталі: Оперативники встановили, що "активіст" вимагав гроші у представників суб’єктів лісового господарства, за невжиття заходів "громадського впливу" для блокування їх законної діяльності.

Правоохоронці затримали вимагача в ресторані у центрі Житомира після отримання чергового "траншу" у розмірі 5,5 тисяч доларів.

До того правоохоронці задокументували факт перерахування "активісту" авансу на картковий рахунок, як гарантії мовчання.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання).

Що було раніше: 12 серпня Зеленський здійснив візит у Житомирську область, де представив нового очільника ОДА.

На зустрічі Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Також він доручив звільнити керівників поліції та СБУ Житомирської області через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.

Президент попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

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