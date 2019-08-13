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Житомирського чиновника шантажували "компроматом" перед візитом Зеленського

Вівторок, 13 серпня 2019, 13:52

Джерело: прес-служба СБУ

Активіст погрожував поширити нібито компрометуюче відео про директора держлісгоспу напередодні візиту президента Володимира Зеленського в Житомирську область, якщо йому не виплатять 30 тисяч доларів.

Дослівно: "Голова громадської ради при Житомирській облдержадміністрації вимагав від директора держлісгоспу 30 тисяч доларів.

У випадку незгоди "громадський діяч" погрожував поширити нібито компрометуюче відео у соцмережах напередодні візиту керівництва країни до Олевського району області.

Деталі: Оперативники встановили, що "активіст" вимагав гроші у представників суб’єктів лісового господарства, за невжиття заходів "громадського впливу" для блокування їх законної діяльності.

 

Правоохоронці затримали вимагача в ресторані у центрі Житомира після отримання чергового "траншу" у розмірі 5,5 тисяч доларів.

До того правоохоронці задокументували факт перерахування "активісту" авансу на картковий рахунок, як гарантії мовчання.

 

Наразі тривають невідкладні слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання). 

Що було раніше: 12 серпня Зеленський здійснив візит у Житомирську область, де представив нового очільника ОДА

 

На зустрічі Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Також він доручив звільнити керівників поліції та СБУ Житомирської області через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.

 

Президент попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

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Нагадаємо:

  • 6 липня президент Володимир Зеленський на нараді митників на КПП "Ужгород" закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.
  • 13 липня Зеленський під час наради в Адміністрації морських портів в Одесі зажадав відставки в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.
  • 2 серпня під час представлення губернатора Івано-Франківської області президент Володимир Зеленський зобов’язав переобраного нардепа-мажоритарника Андрія Іванчука профінансувати будівництво місцевої дороги на 175 мільйонів гривень. При цьому Іванчук наголошував, що дорога розміщена не в його окрузі.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЖитомирСБУ
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