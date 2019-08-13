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Житомирского чиновника шантажировали "компроматом" перед визитом Зеленского

Вторник, 13 августа 2019, 13:52

Источник: пресс-служба СБУ

Активист угрожал распространить якобы компрометирующее видео о директоре лесхоза накануне визита президента Владимира Зеленского в Житомирскую область, если ему не выплатят 30 тысяч долларов.

Дословно: "Председатель общественного совета при Житомирской облгосадминистрации требовал от директора лесхоза 30 тысяч долларов.

В случае несогласия "общественный деятель" угрожал распространить якобы компрометирующее видео в соцсетях накануне визита руководства страны в Олевский район области.

Детали: Оперативники установили, что "активист" требовал деньги у представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер "общественного воздействия" для блокирования их законной деятельности.

 

Правоохранители задержали вымогателя в ресторане в центре Житомира после получения очередного "транша" в размере 5500 долларов.

До этого правоохранители задокументировали факт перечисления "активисту" аванса на карточный счет, как гарантии молчания.

 

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 УК (вымогательство).

Что было раньше: 12 августа Зеленский совершил визит в Житомирскую область, где представил нового руководителя ОГА.

 

На встрече Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Также он поручил уволить руководителей полиции и СБУ Житомирской области из-за причастности к схемам с незаконной добычи янтаря.

 

Президент попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

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Напомним:

  • 6 июля президент Владимир Зеленский на совещании таможенников на КПП "Ужгород" призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении. 
  • 13 июня Зеленский в ходе совещания в Администрации морских портов в Одессе потребовал отставки и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.
  • 2 августа во время представления губернатора Ивано-Франковской области президент Владимир Зеленский обязал переизбранного нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство местной дороги на 175 млн гривен.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЖитомирСБУ
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