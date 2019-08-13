Пєсков про зустріч президентів РФ і України: Путін прагматичний співрозмовник

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Вівторок, 13 серпня 2019, 15:01

Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання ТАСС

Президент Росії Володимир Путін виступає за діалог з президентом України Володимиром Зеленським, але для Путіна важливий не сам факт розмови, а реалізація досягнутих розумінь і домовленостей.

Пряма мова: "Спілкування двох глав держав (Росії та України - ред.) - це той факт, який можна оцінити тільки позитивно.

Президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини".

Пєсков про ймовірність особистої зустрічі Путіна з Зеленським: "Путін дуже прагматичний співрозмовник, для нього головне - не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, досягнутих раніше і під час кожної розмови".

Чому це важливо: Зеленський і Путін уже двічі провели телефонні переговори - 11 липня і 7 серпня. Двічі ініціатором розмови була українська сторона.

Іноземні партнери України виступають за прямий зв'язок між президентами України і Росії.

Росія анексувала український півострів Крим, Російська Федерація підтримує бойовиків на Донбасі.  

Нагадаємо: 

  • 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що вранці говорив із російським президентом Володимиром Путіним про ситуацію на Донбасі і закликав його "вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей"
  • Путін у відповідь звинуватив у обстрілах українських військових та знову заговорив про "особливий статус" для так званих "ДНР" і "ЛНР".
  • 11 серпня Зеленський говорив із Путіним про звільнення полонених, ситуацію на сході України та продовження контактів в нормандському формат.
  • 8 липня Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Мінську і говорити безпосередньо, за участі президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона.
  • Про це президент заявив після того, як в телеефірі з'явився анонс телемосту "Треба поговорити" російського пропагандистського каналу "Росія 24" і телеканалу NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука.

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Теми: Путін Зеленський Росія Україна


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