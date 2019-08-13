Пєсков про зустріч президентів РФ і України: Путін прагматичний співрозмовник

Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання ТАСС

Президент Росії Володимир Путін виступає за діалог з президентом України Володимиром Зеленським, але для Путіна важливий не сам факт розмови, а реалізація досягнутих розумінь і домовленостей.

Пряма мова: "Спілкування двох глав держав (Росії та України - ред.) - це той факт, який можна оцінити тільки позитивно.

Президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини".

Пєсков про ймовірність особистої зустрічі Путіна з Зеленським: "Путін дуже прагматичний співрозмовник, для нього головне - не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, досягнутих раніше і під час кожної розмови".

Чому це важливо: Зеленський і Путін уже двічі провели телефонні переговори - 11 липня і 7 серпня. Двічі ініціатором розмови була українська сторона.

Іноземні партнери України виступають за прямий зв'язок між президентами України і Росії.

Росія анексувала український півострів Крим, Російська Федерація підтримує бойовиків на Донбасі.

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