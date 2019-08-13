Песков о встрече президентов РФ и Украины: Путин прагматичный собеседник
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС
Президент России Владимир Путин выступает за диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для Путина важен не сам факт разговора, а реализация достигнутых пониманий и договоренностей.
Прямая речь: "Само себе общение двух глав государств (России и Украины – ред.) - это тот факт, который можно оценить только положительно.
Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения.
Песков о перспективе личной встрече Путина с Зеленским: "Путин весьма прагматичный собеседник, для него главное - не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора".
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