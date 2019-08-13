Песков о встрече президентов РФ и Украины: Путин прагматичный собеседник

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС

Президент России Владимир Путин выступает за диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для Путина важен не сам факт разговора, а реализация достигнутых пониманий и договоренностей.

Прямая речь: "Само себе общение двух глав государств (России и Украины – ред.) - это тот факт, который можно оценить только положительно.

Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения.

Песков о перспективе личной встрече Путина с Зеленским: "Путин весьма прагматичный собеседник, для него главное - не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора".

Почему это важно: Зеленский и Путин уже дважды провели телефонные переговоры - 11 июля и 7 августа. Дважды инициатором разговора была украинская сторона.

Иностранные партнеры Украины выступают за прямую связь между президентами Украины и России.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым, Российская Федерация поддерживает боевиков на Донбассе.

Напомним: