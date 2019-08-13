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Песков о встрече президентов РФ и Украины: Путин прагматичный собеседник

Вторник, 13 августа 2019, 15:01

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС

Президент России Владимир Путин выступает за диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для Путина важен не сам факт разговора, а реализация достигнутых пониманий и договоренностей.

Прямая речь: "Само себе общение двух глав государств (России и Украины – ред.) - это тот факт, который можно оценить только положительно.

Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения.

Песков о перспективе личной встрече Путина с Зеленским: "Путин весьма прагматичный собеседник, для него главное - не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора".

Почему это важно: Зеленский и Путин уже дважды провели телефонные переговоры - 11 июля и 7 августа. Дважды инициатором разговора была украинская сторона.

Иностранные партнеры Украины выступают за прямую связь между президентами Украины и России.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым, Российская Федерация поддерживает боевиков на Донбассе.

Напомним:

  • 7 августа президент Владимир Зеленский заявил, что утром говорил с российским президентом Владимиром Путиным о ситуации на Донбассе и призвал его "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей"
  • Путин в ответ обвинил в обстрелах украинских военных и снова заговорил об "особом статусе" для так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • 11 августа Зеленский говорил с Путиным об освобождении украинских пленных, ситуации на востоке Украины и продолжении контактов в нормандском формате.
  • 8 июля Владимир Зеленский предложил встретится в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.
  • Об этом президент заявил после того, как в телеэфире появился анонс телемоста "Надо поговорить" российского пропагандистского канала "Россия 24" и телеканала NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.

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Темы: ПутинЗеленскийРосcияУкраина
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