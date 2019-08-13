Безсмертний дізнався про звільнення з ТКГ від медіа

8898 переглядів
Вівторок, 13 серпня 2019, 16:19

Джерело: Роман Безсмертний і Тетяна Мокріді у Facebook.

Команда президента не повідомила Роману Безсмертному про його звільнення з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, що працює у Мінську.

Роман Безсмертний: "Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську.

Що я про це думаю, скажу в прямому ефірі 24 каналу о 18.00".

Речниця Безсмертного Тетяна Мокріді: "Зі ЗМІ дізналися і про звільнення Романа Безсмертного з ТКГ у Мінську".

Передісторія:

  • Роман Безсмертний з 2015 року представляв Україну у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасу, але у квітні 2016 року він вийшов зі складу перемовників "Мінського процесу".
  • Президент Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного в ТКГ 9 липня 2019 року.
  • 13 серпня президент Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
  • 8 серпня Безсмертний заявив, що Україна після загибелі чотирьох військових під Павлополем 6 серпня мала б призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі в "нормандському форматі".
  • Президент Володимир Зеленський говорив із президентом Росії Володимиром Путіним про загострення ситуації на Донбасі на тлі перемир'я та ініціював термінову зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".
  • Лідери Росії, Німеччини й Франції, які входять до "нормандської четвірки", ще не зустрічалися з Володимиром Зеленським.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Безсмертний Мінські угоди Офіс президента Зеленський Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський видалив Безсмертного з мінських переговорів 13 серпня 2019, 15:37
Безсмертний: Після смертей у Павлополі треба було призупинити "Мінськ" 9 серпня 2019, 12:19
Безсмертний провів установчі збори майбутньої партії 26 січня 2019, 15:23
Усі новини
Головні новини
Адвокат: Порошенка просять на поліграф, аби приховати відсутність доказів
Безсмертний пояснив, чому його звільнив Зеленський
Суд дозволив допитати Порошенка з детектором брехні
Державне фінансування надали 11 партіям
Усі новини
18+

10 міфів про секс, у які ви досі вірите

спорт

Чи бігати марафони та як підтримати мотивацію

їжа

Чому гриби корисні