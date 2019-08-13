Безсмертний дізнався про звільнення з ТКГ від медіа

Джерело: Роман Безсмертний і Тетяна Мокріді у Facebook.

Команда президента не повідомила Роману Безсмертному про його звільнення з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, що працює у Мінську.

Роман Безсмертний: "Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську.

Що я про це думаю, скажу в прямому ефірі 24 каналу о 18.00".

Речниця Безсмертного Тетяна Мокріді: "Зі ЗМІ дізналися і про звільнення Романа Безсмертного з ТКГ у Мінську".

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