Безсмертний дізнався про звільнення з ТКГ від медіа
Вівторок, 13 серпня 2019, 16:19
Джерело: Роман Безсмертний і Тетяна Мокріді у Facebook.
Команда президента не повідомила Роману Безсмертному про його звільнення з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, що працює у Мінську.
Роман Безсмертний: "Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську.
Що я про це думаю, скажу в прямому ефірі 24 каналу о 18.00".
Речниця Безсмертного Тетяна Мокріді: "Зі ЗМІ дізналися і про звільнення Романа Безсмертного з ТКГ у Мінську".
Передісторія:
- Роман Безсмертний з 2015 року представляв Україну у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасу, але у квітні 2016 року він вийшов зі складу перемовників "Мінського процесу".
- Президент Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного в ТКГ 9 липня 2019 року.
- 13 серпня президент Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
- 8 серпня Безсмертний заявив, що Україна після загибелі чотирьох військових під Павлополем 6 серпня мала б призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі в "нормандському форматі".
- Президент Володимир Зеленський говорив із президентом Росії Володимиром Путіним про загострення ситуації на Донбасі на тлі перемир'я та ініціював термінову зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".
- Лідери Росії, Німеччини й Франції, які входять до "нормандської четвірки", ще не зустрічалися з Володимиром Зеленським.
Українська правда