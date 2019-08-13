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Безсмертный узнал об увольнении из ТКГ от медиа

Вторник, 13 августа 2019, 16:19

Источник: Роман Бессмертный и Татьяна Мокриди в Facebook.

Команда президента не сообщила Роману Безсмертному о его увольнении с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, работающей в Минске.

Роман Безсмертный: "Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске.

Что я об этом думаю, скажу в прямом эфире 24 канала в 18:00".

Пресс-секретарь Безсмертного Татьяна Мокриди: "Из СМИ узнали и об увольнении Романа Бессмертного из ТКГ в Минске".

Предыстория:

  • Роман Безсмертный с 2015 года представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, но в апреле 2016 года он вышел из состава переговорщиков "Минского процесса".
  • Президент Владимир Зеленский вернул Романа Бессмертного в ТКГ 9 июля 2019 года.
  • 13 августа президент Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
  • 8 августа Безсмертный заявил, что Украина после гибели четверых военных под Павлополем 6 августа должна была бы приостановить участие в Минском процессе до встречи в "нормандском формате".
  • Президент Владимир Зеленский говорил с президентом России Владимиром Путиным об обострении ситуации на Донбассе на фоне перемирия и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".
  • Лидеры России, Германии и Франции, входящие в "нормандскую четверку", еще не встречались з Владимиром Зеленским.

Украинская правда

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Темы: БессмертныйМинские соглашенияОфис президентаЗеленскийДонбасс
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