Безсмертный узнал об увольнении из ТКГ от медиа

Источник: Роман Бессмертный и Татьяна Мокриди в Facebook.

Команда президента не сообщила Роману Безсмертному о его увольнении с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, работающей в Минске.

Роман Безсмертный: "Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске.

Что я об этом думаю, скажу в прямом эфире 24 канала в 18:00".

Пресс-секретарь Безсмертного Татьяна Мокриди: "Из СМИ узнали и об увольнении Романа Бессмертного из ТКГ в Минске".

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