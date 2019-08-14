Вибух в Росії може бути пов'язаний з випробуванням гіперзвукової ракети

Сполучені Штати вважають, що вибух, котрий стався минулого тижня в Росії, був пов'язаний з програмою гіперзвукових крилатих ракет Кремля.

Про це, посилаючись на високопоставлене джерело в адміністрації президента США Дональда Трампа, пише Reuters.

Чиновник, говорячи на умовах анонімності, заявив, що Вашингтон поки не готовий сказати, чи був це ядерний вибух, але вважає, що в ньому присутні радіоактивні елементи.

За словами джерела, спроби Росії розробити гіперзвукові крилаті ракети ставлять під сумнів, чи слід продовжувати так звану ядерну угоду "Новий старт", термін дії якої закінчується на початку 2021 року.

Нагадуємо: