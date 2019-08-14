Вибух в Росії може бути пов'язаний з випробуванням гіперзвукової ракети
Середа, 14 серпня 2019, 02:16
Сполучені Штати вважають, що вибух, котрий стався минулого тижня в Росії, був пов'язаний з програмою гіперзвукових крилатих ракет Кремля.
Про це, посилаючись на високопоставлене джерело в адміністрації президента США Дональда Трампа, пише Reuters.
Чиновник, говорячи на умовах анонімності, заявив, що Вашингтон поки не готовий сказати, чи був це ядерний вибух, але вважає, що в ньому присутні радіоактивні елементи.
За словами джерела, спроби Росії розробити гіперзвукові крилаті ракети ставлять під сумнів, чи слід продовжувати так звану ядерну угоду "New START" (СНВ-III), термін дії якої закінчується на початку 2021 року.
Нагадуємо:
- 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули.
- У міністерстві стверджували, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.
- 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
- У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерної руховою установкою "Буревісник".
- Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.
- Президент США Дональд Трамп після вибуху в РФ заявив, що в Америки є подібні, але більш просунуті технології.