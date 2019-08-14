Вибух в Росії може бути пов'язаний з випробуванням гіперзвукової ракети

Сполучені Штати вважають, що вибух, котрий стався минулого тижня в Росії, був пов'язаний з програмою гіперзвукових крилатих ракет Кремля.

Про це, посилаючись на високопоставлене джерело в адміністрації президента США Дональда Трампа, пише Reuters.

Чиновник, говорячи на умовах анонімності, заявив, що Вашингтон поки не готовий сказати, чи був це ядерний вибух, але вважає, що в ньому присутні радіоактивні елементи.

За словами джерела, спроби Росії розробити гіперзвукові крилаті ракети ставлять під сумнів, чи слід продовжувати так звану ядерну угоду "New START" (СНВ-III), термін дії якої закінчується на початку 2021 року.

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