Вибух в Росії може бути пов'язаний з випробуванням гіперзвукової ракети
Сполучені Штати вважають, що вибух, котрий стався минулого тижня в Росії, був пов'язаний з програмою гіперзвукових крилатих ракет Кремля.
Про це, посилаючись на високопоставлене джерело в адміністрації президента США Дональда Трампа, пише Reuters.
Чиновник, говорячи на умовах анонімності, заявив, що Вашингтон поки не готовий сказати, чи був це ядерний вибух, але вважає, що в ньому присутні радіоактивні елементи.
За словами джерела, спроби Росії розробити гіперзвукові крилаті ракети ставлять під сумнів, чи слід продовжувати так звану ядерну угоду "Новий старт", термін дії якої закінчується на початку 2021 року.
Нагадуємо:
- 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули.
- У міністерстві стверджували, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.
- 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
- У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерної руховою установкою "Буревісник".
- Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.
- Президент США Дональд Трамп після вибуху в РФ заявив, що в Америки є подібні, але більш просунуті технології.
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