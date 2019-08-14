Взрыв в России может быть связан с испытанием гиперзвуковой ракеты

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Среда, 14 августа 2019, 02:16

Соединенные Штаты считают, что взрыв, котрый произошел на прошлой неделе в России, был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.

Об этом,  ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.

Чиновник, говоря на условиях анонимности, заявил, что Вашингтон пока не готов сказать, был ли это ядерный взрыв, но считает, что в нем присутствуют радиоактивные элементы.

По словам источника, попытки России разработать гиперзвуковые крылатые ракеты ставят под сомнение, следует ли продлевать так называемое ядерное соглашение "Новый старт", срок действия которого истекает в начале 2021 года.

Напомним:

  • 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.
  • В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.
  • 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
  • В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".
  • Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.
  • Президент США Дональд Трамп после взрыва в РФ заявил, что у Америки есть подобные, но более продвинутые технологии.

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Темы: ядерное оружие Росcия США


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