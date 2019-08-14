Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв в России может быть связан с испытанием гиперзвуковой ракеты

Среда, 14 августа 2019, 02:16

Соединенные Штаты считают, что взрыв, котрый произошел на прошлой неделе в России, был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.

Об этом,  ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.

Чиновник, говоря на условиях анонимности, заявил, что Вашингтон пока не готов сказать, был ли это ядерный взрыв, но считает, что в нем присутствуют радиоактивные элементы.

По словам источника, попытки России разработать гиперзвуковые крылатые ракеты ставят под сомнение, следует ли продлевать так называемое ядерное соглашение "New START" (СНВ-III), срок действия которого истекает в начале 2021 года.

Напомним:

  • 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.
  • В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.
  • 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
  • В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".
  • Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.
  • Президент США Дональд Трамп после взрыва в РФ заявил, что у Америки есть подобные, но более продвинутые технологии.

Темы: ядерное оружиеРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ядерное оружие
Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным
Медведев назвал варианты окончания войны: либо переговоры, либо ядерный удар
Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: