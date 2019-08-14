Взрыв в России может быть связан с испытанием гиперзвуковой ракеты

Соединенные Штаты считают, что взрыв, котрый произошел на прошлой неделе в России, был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.

Об этом, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.

Чиновник, говоря на условиях анонимности, заявил, что Вашингтон пока не готов сказать, был ли это ядерный взрыв, но считает, что в нем присутствуют радиоактивные элементы.

По словам источника, попытки России разработать гиперзвуковые крылатые ракеты ставят под сомнение, следует ли продлевать так называемое ядерное соглашение "Новый старт", срок действия которого истекает в начале 2021 года.

Напомним: